Etabler virksomheten din med et domene .company
kr264,99/årkr32,99/1. årFor første året
Spar 88%
Om .company domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .company
Hva er et .company-domene?
.company er et generisk toppnivådomen (TLD) designet for bedrifter av alle størrelser eller bransjer. Det er mye brukt for bedriftsnettsteder, porteføljer og profesjonelle nettidentiteter, uten lokasjonsbegrensninger.
Hvem er et .company-domene for?
Et .company-domene er ideelt for selskaper, byråer og B2B-leverandører som ønsker en tydelig, profesjonell identitet. Det passer for holdingselskaper, datterselskaper og globale team som deler en enhetlig tilstedeværelse på nett.
Hvorfor velge et .company-domene?
Et .company-domene angir tydelig hva organisasjonen din er og støtter et konsistent, profesjonelt image. Det hjelper besøkende med å gjenkjenne deg raskt og fungerer bra på tvers av nettsteder, e-postadresser og langsiktig merkevarebygging.
Domeneinformasjon for .company
Toppnivådomene
.company
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs kr 32,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 264,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.