Etabler virksomheten din med et domene .company

kr264,99/årkr32,99/1. år
Spar 88%
For første året
.company

Om .company domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .company

Hva er et .company-domene?

.company er et generisk toppnivådomen (TLD) designet for bedrifter av alle størrelser eller bransjer. Det er mye brukt for bedriftsnettsteder, porteføljer og profesjonelle nettidentiteter, uten lokasjonsbegrensninger.

Hvem er et .company-domene for?

Et .company-domene er ideelt for selskaper, byråer og B2B-leverandører som ønsker en tydelig, profesjonell identitet. Det passer for holdingselskaper, datterselskaper og globale team som deler en enhetlig tilstedeværelse på nett.

Hvorfor velge et .company-domene?

Et .company-domene angir tydelig hva organisasjonen din er og støtter et konsistent, profesjonelt image. Det hjelper besøkende med å gjenkjenne deg raskt og fungerer bra på tvers av nettsteder, e-postadresser og langsiktig merkevarebygging.

Domeneinformasjon for .company

Toppnivådomene
.company
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Hvordan få det beste domenenavnet

1. Ta med merkenavnet ditt

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Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
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Ofte stilte spørsmål om .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs kr 32,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 264,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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