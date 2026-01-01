Registrer domenenavnet ditt .biz
kr264,99/årkr88,99/1. årFor første året
Spar 66%
Om .biz domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .biz
Hva er et .biz-domene?
.biz-domenet er et generisk toppnivådomene laget for forretningsbruk. Det brukes mye av bedrifter, gründere og netthandelsnettsteder som ser etter et tydelig, forretningsfokusert navn.
Hvem er et .biz-domene for?
Et .biz-domene passer for småbedriftseiere, oppstartsbedrifter, konsulenter og e-handelsprosjekter med fokus på kommersiell aktivitet. Det bidrar til å signalisere en forretningsorientert tilstedeværelse for profesjonelle tjenester og bedriftsnettsteder.
Hvorfor velge et .biz-domene?
Et .biz-domene signaliserer tydelig et forretningsfokusert nettsted, og hjelper besøkende raskt med å identifisere hva du tilbyr. Det støtter profesjonell og konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som bedriften din utvikler seg.
Domeneinformasjon for .biz
Toppnivådomene
.biz
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .biz
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs kr 88,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 264,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.