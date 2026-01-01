La kreativiteten din tale gjennom et .art domene

kr286,99/årkr21,99/1. år
Spar 92%
For første året
.art

Om .art domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .art

Hva er et .art-domene?

.art er et generisk toppnivådomene rettet mot kunstnere, gallerier, museer og kreative merkevarer. Det er åpent for alle over hele verden og brukes ofte til porteføljer, utstillinger og andre kunstfokuserte prosjekter.

Hvem er et .art-domene for?

Et .art-domene passer for kunstnere, gallerier, museer og kreative studioer som ønsker et tydelig og minneverdig sted for å vise frem verk på nett. Det passer for porteføljer, utstillinger, digitale kunstprosjekter og kulturorganisasjoner.

Hvorfor velge et .art-domene?

Et .art-domene signaliserer et tydelig fokus på kreativitet og visuelt arbeid, og hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt umiddelbart. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som porteføljen eller virksomheten din utvikler seg.

Domeneinformasjon for .art

Toppnivådomene
.art
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?

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Ofte stilte spørsmål om .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 286,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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