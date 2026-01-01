La kreativiteten din tale gjennom et .art domene
kr286,99/årkr21,99/1. årFor første året
Spar 92%
Om .art domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .art
Hva er et .art-domene?
.art er et generisk toppnivådomene rettet mot kunstnere, gallerier, museer og kreative merkevarer. Det er åpent for alle over hele verden og brukes ofte til porteføljer, utstillinger og andre kunstfokuserte prosjekter.
Hvem er et .art-domene for?
Et .art-domene passer for kunstnere, gallerier, museer og kreative studioer som ønsker et tydelig og minneverdig sted for å vise frem verk på nett. Det passer for porteføljer, utstillinger, digitale kunstprosjekter og kulturorganisasjoner.
Hvorfor velge et .art-domene?
Et .art-domene signaliserer et tydelig fokus på kreativitet og visuelt arbeid, og hjelper besøkende med å forstå nettstedet ditt umiddelbart. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som porteføljen eller virksomheten din utvikler seg.
Domeneinformasjon for .art
Toppnivådomene
.art
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 286,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.