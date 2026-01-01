Tiltrekk kunder med et domene .agency

kr396,99/årkr43,99/1. år
Spar 89%
For første året
.agency

Om .agency domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .agency

Hva er et .agency-domene?

Domenet .agency er et åpent generisk toppnivådomen introdusert for byråer, tjenestefirmaer og profesjonelle team. Det er mye brukt av markedsførings-, kreative, rekrutterings- og konsulentbedrifter.

Hvem er et .agency-domene for?

Et .agency-domene er ideelt for markedsføringsbyråer, kreative studioer, rekrutteringsfirmaer og konsulentteam som ønsker en tydelig, profesjonell identitet på nett. Det passer både nisjespesialister og multiservicebyråer.

Hvorfor velge et .agency-domene?

Et .agency-domene kommuniserer tydelig dine profesjonelle tjenester og gjør merkevaren din lettere å gjenkjenne. Det støtter konsistent navngivning på tvers av nettstedet, e-posten og kampanjene dine, noe som bidrar til å opprettholde klarheten etter hvert som virksomheten din skaleres.

Domeneinformasjon for .agency

Toppnivådomene
.agency
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Ofte stilte spørsmål om .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs kr 43,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 396,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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