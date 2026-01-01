使用 .fun 域名，让您的品牌令人难忘
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关于 .fun 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.fun域名
什么是 .fun 域名？
.fun 域名是一个通用顶级域名，专为娱乐、爱好和趣味项目而设计。它对所有人开放，常用于游戏、活动、幽默网站和创意社区。
.fun 域名是为谁设计的？
.fun 域名适合娱乐博客、游戏社区、活动组织者、派对服务商和幽默创作者，他们希望展示轻松有趣的内容、打造令人难忘的品牌，并传递轻松愉快的体验。
为什么选择 .fun 域名？
.fun 域名清晰地表明您的网站内容是娱乐性的，帮助访客快速了解您的网站主题，并让您的品牌名称更易于记忆。它还有助于在您的网站、电子邮件和营销渠道中保持品牌形象的一致性。
.fun 的域名信息
顶级域名（TLD）
.fun
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
高级域名保护
附加
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
5. 马上行动
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.fun 域名常见问题解答
.fun域名是什么意思？
.fun域是一个通用的网址结尾，表示娱乐、爱好或轻松的内容。如今，它通常用于个人项目、活动、游戏和玩乐品牌。
.fun 域名是否受信任？
是的 . . fun 是有效的顶级域，具有官方注册，所以它像其他标准域结尾一样在浏览器、电子邮件系统和搜索引擎中工作。
.fun 是个好域名吗？
是的，如果你的网站是关于娱乐，游戏，活动，或一个休闲品牌名称。搜索引擎对待它和其他TLD一样用于SEO,所以内容和相关性比扩展更重要。
我应该选择。fun域名还是。com域名？
如果你想要一个与好玩的主题相匹配的名称，并且。com不可用，请选择。fun。如果你的受众期望最熟悉的扩展名，或者你想要最广泛的识别，请选择。com。
谁可以注册。fun域名？
任何人都可以注册。fun域名。这是一个开放的扩展，所以没有本地存在或行业资格规则。
.fun域名有限制吗？
是的，但它们是标准的域规则，例如使用允许的字符和避免保留名称。可用性由注册表检查，某些名称可能被阻止或已经注册。
.fun域名需要多少钱？
在 Hostinger,.fun 域名第一年的费用为 ¥7.99。之后，续订费用为 ¥284.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。