用一个.blog域名让你的声音找到归宿
¥219.99/年¥14.99第一年第一年
节省93%
关于 .blog 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.blog域名
什么是 .blog 域名？
.blog 域名是一个通用顶级域名，专为博客以及个人或专业出版物而设计。任何人都可以注册，并被作家、品牌和内容型网站广泛使用。
.blog 域名是为谁设计的？
.blog 域名适合希望拥有清晰文章和思想领导力展示平台的作家、内容创作者、营销人员和媒体团队。它适用于个人博客、公司新闻中心和垂直领域的出版项目。
为什么选择 .blog 域名？
.blog 域名清晰地表明您的网站以内容为中心，帮助访客快速了解并轻松记住您的网站。它为您的文章、电子邮件地址和长期品牌发展提供了一个一致且专业的选择。
.blog 的域名信息
顶级域名（TLD）
.blog
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
有竞争力的价格
提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.blog 域名常见问题解答
.blog域名是什么意思？
.blog 域表示网站专注于博客内容，如文章、更新或个人发布，通常由想要明确发布身份的作家、创作者和企业使用。
.blog 域是否受信任？
可以。.blog 域是有效的顶级域，具有官方注册，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中正常工作。信任更多地取决于网站及其安全性，而不是扩展名。
.blog是个好域名吗？
是，如果你想你的网站被清楚地识别为博客或出版物。搜索引擎对待它和其他域名一样为搜索引擎优化，所以内容质量和相关性比扩展更重要。
我应该选择。blog域还是。com域？
如果你想要一个能立即显示你网站用途的名称，特别是发布，请选择。blog。如果你想要最熟悉的选项，或者你想要的。blog名称不可用，请选择。com。
谁可以注册。blog域名？
任何人都可以注册。blog域名。这是一个开放的扩展，所以注册时没有特别的资格规则或位置要求。
.blog 域名是否有限制？
可以。与所有域一样，.blog 名称必须遵循标准的 DNS 规则，有些名称可能会被注册表保留。它也不能包含空格或不受支持的字符。
.blog域名需要多少钱？
在 Hostinger,.blog 域名第一年的费用为 ¥14.99。之后，续订费用为 ¥219.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。