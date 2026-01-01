使用 .app 域名启动您的应用
¥146.99/年¥73.99第一年第一年
节省50%
关于 .app 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.app域名
什么是 .app 域名？
.app 是一个安全的通用顶级域名，专为应用程序、开发者和技术项目而设计。它默认强制使用 HTTPS，因此非常适合软件、移动和 Web 应用程序网站。
.app域名是为谁设计的？
.app 域名非常适合应用程序开发者、软件初创公司、SaaS 产品和移动游戏工作室，他们可以为跨平台的下载、更新和产品页面提供一个安全、易于识别的平台。
为什么要选择 .app 域名？
.app 域名清晰地表明了您的网站专注于软件或移动应用，有助于用户识别并信任您的网站。它支持安全、易于记忆的 URL，并确保网站、电子邮件地址和营销素材的品牌一致性。
.app 的域名信息
顶级域名（TLD）
.app
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
1年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
有竞争力的价格
提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.app 域名常见问题解答
.app域名是什么意思？
.app域是以。app结尾的网址，通常用于应用、软件产品和数字服务，它标志着一个专注于技术的网站。
.app 域是否受信任？
是的 . . app 是有效的顶级域，拥有自己的官方注册表，因此它可以像浏览器、电子邮件系统和搜索工具中的其他域扩展一样工作，它也被广泛用于与应用程序相关的网站。
.app 是个好域名吗？
是的，如果你的网站是关于应用、开发工具或软件产品的，搜索引擎会像对待SEO的其他扩展一样对待。app,所以内容和相关性比结尾更重要。
我应该选择 .app 域还是 .com 域？
如果你想要一个明显适合某个应用或技术产品的名称，或者你首选的。com被采用，请选择。app。如果你想要一个广泛受众最熟悉的扩展名，请选择。com。
谁可以注册。app域名？
任何人都可以注册。app域名，没有特别的资格要求，所以对个人、企业和组织开放。
.app 域是否有限制？
是的。名称必须遵循标准域规则，某些保留或无效名称不能注册。例如，域名不能包含空格，注册规则仍然适用。
.app域名需要多少钱？
在 Hostinger,.app 域名第一年的费用为 ¥73.99。之后，续订费用为 ¥146.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。