قوالب مواقع السفر الإلكترونية
الأسئلة الشائعة حول قوالب مواقع الويب
ما هو قالب الموقع الإلكتروني؟
قالب الموقع الإلكتروني، أو تصميم الموقع، هو تخطيط مُعدّ مسبقًا لموقع إلكتروني، يتضمن بنية جاهزة وعناصر تصميم ومحتوى نموذجي. وهو بمثابة نقطة انطلاق يمكنك تخصيصها بنصوصك وصورك وعلامتك التجارية وميزاتك الخاصة لإنشاء موقع إلكتروني متكامل بسرعة.
تتضمن قوالب مواقع الاستضافة عادةً ما يلي:
- تخطيطات الصفحات (الصفحة الرئيسية، صفحة "نبذة عنا"، صفحة "اتصل بنا"، إلخ)
- عناصر التصميم مثل الخطوط والألوان والأقسام
- بنية التنقل
- تصميم متجاوب بحيث يعمل الموقع على كلٍ من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
استخدام قالب يعني أنك لست بحاجة إلى تصميم أو برمجة موقع إلكتروني من الصفر. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار قالب يناسب احتياجاتك وتعديله ليتناسب مع علامتك التجارية أو مشروعك.
ما هي أنواع قوالب مواقع الويب المختلفة؟
صُممت قوالب مواقع Hostinger الإلكترونية لتناسب أغراضًا وقطاعات متنوعة. وبحسب المجال، تتراوح التصاميم بين البسيطة والأنيقة إلى الجريئة والنابضة بالحياة.
تشمل بعض فئات القوالب الأكثر شيوعًا: التجارة الإلكترونية، ومعارض الأعمال، والأعمال، والسير الذاتية، والمدونات، والتسويق، والأزياء. كما تتوفر مجموعة مختارة من القوالب الفارغة إذا كانت لديك رؤية محددة ترغب في تجسيدها.
كيف أختار قالبًا لموقعي الإلكتروني؟
ابدأ بالتفكير فيما تريد تحقيقه من خلال موقعك الإلكتروني. بناءً على أهدافك، قد تحتاج إلى أنواع مختلفة من المواقع الإلكترونية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام:
- قالب موقع إلكتروني تجاري لموقع شركة
- قالب لعرض أعمالك
- قالب للتجارة الإلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت.
بمجرد تحديد نوع الموقع الذي تحتاجه، ضع في اعتبارك ما يلي:
- الميزات والوظائف المطلوبة. على سبيل المثال، تحتاج مواقع التجارة الإلكترونية إلى صفحات للمنتجات وخيارات للدفع، بينما قد يفضل المؤثرون أو صناع المحتوى تصميمات على غرار المدونات لمشاركة القصص والصور.
- تصميم الموقع. اختر تصميمًا يناسب محتواك، مثل تصميم بسيط لعرض الأعمال أو تصميم أكثر ديناميكية للشركات.
- توافق العلامة التجارية. يجب أن يكون مظهر القالب قريبًا من أسلوب علامتك التجارية بحيث يمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع هويتك.
ما الذي يجعل قالب تصميم موقع الويب جيدًا؟
مع أنه لا توجد إجابة قاطعة، إلا أن قوالب تصميم المواقع الإلكترونية الجيدة يجب أن تكون متوافقة تمامًا مع الأجهزة المحمولة، ومصممة باستخدام لغة HTML5، وتتبع مبادئ واتجاهات التصميم الحديثة.
علاوة على ذلك، يجب أن يخدم قالب تصميم الموقع الإلكتروني الجيد أغراضًا متعددة. على سبيل المثال، يجب أن يكون تصميم موقع إلكتروني من صفحة واحدة سهل التحويل إلى متجر إلكتروني بإضافة وظائف التجارة الإلكترونية وصفحات إضافية.
كيف يمكنني إنشاء موقع ويب باستخدام قالب؟
ما عليك سوى اختيار تصميم الموقع الذي يناسبك - يمكنك معاينته قبل البدء في التعديل.
تقدم Hostinger نوعين من نماذج المواقع الإلكترونية: Hostinger Website Builder وHorizons. كلاهما متوافق مع الأجهزة المحمولة، ومُهيأ لمحركات البحث، وسهل التخصيص والإطلاق. يكمن الاختلاف في طريقة التعديل.
تستخدم قوالب Hostinger Website Builder محررًا تقليديًا بالسحب والإفلات، مما يسمح لك بتغيير الخطوط، وتعديل الألوان، وتحديث الصور والنصوص يدويًا. كما تتوفر أدوات AI، مثل AI Writer، للمساعدة في تسريع العملية.
نماذج Horizons تتبع منهجية Vibe coding. يمكنك تحديث النصوص والصور مباشرةً، وتعديل الخطوط أو أنظمة الألوان من خلال وصف التغييرات لوكيل AI، والذي سيقوم بتطبيقها نيابةً عنك.
كلا الطريقتين مناسبتان للمبتدئين وتسهلان تطبيق التغييرات بسرعة - لذا ما عليك سوى اختيار القالب الذي يناسبك.
بمجرد أن تكون راضيًا عن شكل موقعك الإلكتروني، انقر فوق "نشر"، وسيتم نشره على الفور.
هل قوالب مواقع هوستينجر مجانية؟
يمكنك البدء في بناء مشروعك باستخدام أي نموذج من Hostinger مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. لكن عليك الترقية إلى خطة مدفوعة عندما تكون مستعدًا لنشر مشروعك عبر الإنترنت.
اعتمادًا على النموذج الذي تختاره، تبدأ الخطط من E£79/الشهر للنماذج المبنية باستخدام منشئ المواقع بالسحب والإفلات، أو E£359/الشهر للقوالب المدعومة بمحرر vibe-coding.
تتضمن خطط Hostinger بالفعل استضافة واسم دومين مخصص، لذلك لن تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي أو استخدام خدمات طرف ثالث.
هل يمكنني إضافة المزيد من الصفحات إلى القالب الذي اخترته؟
بالتأكيد – فكّر في قوالب تصميم المواقع الإلكترونية كأمثلة إبداعية لكيفية ظهور موقع إلكتروني. يمكنك تخصيصها بحرية وإضافة صفحات أو أقسام جديدة كلما احتجت إلى ذلك أثناء تعديل مشروعك.
هل أحتاج إلى مهارات البرمجة لاستخدام قالب؟
لا. قوالب تصميم مواقع هوستينجر مصممة لتكون سهلة التخصيص دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. يمكنك تعديل التخطيطات والنصوص والصور والعناصر الأخرى أثناء إنشاء مشروعك، مما يتيح لك إنشاء موقع ويب احترافي دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
هل قوالب مواقع هوستينجر جيدة لتحسين محركات البحث؟
هل قوالب مواقع الويب متوافقة مع الأجهزة المحمولة؟
هل يمكنني إجراء تغييرات على موقعي الإلكتروني بعد نشره؟
بالتأكيد. حتى أفضل المواقع الإلكترونية تستفيد من التحديثات المنتظمة. قد ترغب من حين لآخر في إنشاء صفحات جديدة، أو تحديث المحتوى الحالي، أو إضافة وظائف جديدة مع نمو موقعك. قد تتغير بيانات الاتصال الخاصة بك، أو قد يتطور مشروعك إلى متجر إلكتروني متكامل. عند الحاجة، ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وإجراء التحديثات، ونشر التغييرات.
هل يمكنني تغيير كود موقعي الإلكتروني؟
بحسب المحرر الذي تستخدمه، قد يختلف مستوى الوصول إلى كود موقعك الإلكتروني.
مع Hostinger Website Builder، لا يمكنك تعديل الكود المصدري مباشرةً لموقع مبني على قالب، ولكن يمكنك إضافة مقتطفات كود مخصصة إلى صفحاتك. ويتيح لك ذلك توسيع موقعك الإلكتروني بوظائف إضافية، مثل الأدوات، والرسوم المعلوماتية، والخرائط التفاعلية، والنماذج، والرسوم المتحركة، وغير ذلك.
أما مع Hostinger AI Builder، فلديك وصول كامل إلى كود مشروعك، ما يمنحك مرونة أكبر ويجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الأكثر تقدمًا الذين يريدون تخصيصًا أعمق.