قوالب المواقع الإلكترونية الخاصة بالعطلات والاحتفالات

نعم. يمكنك تخصيص قوالب المواقع الإلكترونية من خلال تغيير النصوص، والصور، والألوان، والتخطيطات، والميزات بما يتناسب مع علامتك التجارية وأهدافك. ويمكنك أيضًا إضافة صفحات وأقسام أو حذفها متى شئت. وجميع القوالب قابلة للتعديل بالكامل ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة أو التصميم.

وقد تختلف تجربة التعديل بحسب القالب الذي تختاره. فبعض القوالب أُنشئت باستخدام مُنشئ المواقع من Hostinger، بينما بُني بعضها الآخر باستخدام Hostinger Horizons.

وتستخدم القوالب المبنية باستخدام مُنشئ المواقع من Hostinger مُحرِّر السحب والإفلات، مع أدوات AI مدمجة تساعدك على إنشاء المحتوى وتعديل التخطيطات بسرعة.

أما قوالب Horizons، فتعتمد نهج Vibe coding. وبدلًا من سحب العناصر وإفلاتها يدويًا، تصف التغييرات التي تريدها وتدردش مع الـ AI، وهو يتولى تطبيق التحديثات نيابةً عنك.

وكلا المحررين مناسبان للمبتدئين، لذلك يمكنك ببساطة اختيار تصميم القالب الذي يعجبك وتخصيصه بما يناسب احتياجاتك.