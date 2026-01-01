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قوالب مواقع اللياقة البدنية والرياضة

مُصمّم للصالات الرياضية، والمدربين الشخصيين، والأندية الرياضية، ومدربي اللياقة، والمتخصصين في العافية الذين يروّجون لخدماتهم.
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Aloe (online yoga classes)

Aloe (online yoga classes)

Rness (fitness studio)

Rness (fitness studio)

Yoga studio (warm)

Yoga studio (warm)

Bronx

Bronx

Coreline (pilates studio)

Coreline (pilates studio)

Enson

Enson

Linden (yoga studio)

Linden (yoga studio)

Luma (yoga studio)

Luma (yoga studio)

Pulse (dance studio)

Pulse (dance studio)

الأسئلة الشائعة حول قوالب مواقع الويب

قوالب مواقع اللياقة والرياضة هي تصاميم جاهزة أُعدّت للصالات الرياضية، والمدربين الشخصيين، والأندية الرياضية. وهي تساعد على الترويج لبرامج التدريب، والحصص، والاشتراكات، مع إتاحة التسجيل أو حجز الجلسات للزوار.

نعم. يمكنك تخصيص قوالب المواقع الإلكترونية من خلال تغيير النصوص، والصور، والألوان، والتخطيطات، والميزات بما يتناسب مع علامتك التجارية وأهدافك. ويمكنك أيضًا إضافة صفحات وأقسام أو حذفها متى شئت. وجميع القوالب قابلة للتعديل بالكامل ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة أو التصميم.

وقد تختلف تجربة التعديل بحسب القالب الذي تختاره. فبعض القوالب أُنشئت باستخدام مُنشئ المواقع من Hostinger، بينما بُني بعضها الآخر باستخدام Hostinger Horizons.

وتستخدم القوالب المبنية باستخدام مُنشئ المواقع من Hostinger مُحرِّر السحب والإفلات، مع أدوات AI مدمجة تساعدك على إنشاء المحتوى وتعديل التخطيطات بسرعة.

أما قوالب Horizons، فتعتمد نهج Vibe coding. وبدلًا من سحب العناصر وإفلاتها يدويًا، تصف التغييرات التي تريدها وتدردش مع الـ AI، وهو يتولى تطبيق التحديثات نيابةً عنك.

وكلا المحررين مناسبان للمبتدئين، لذلك يمكنك ببساطة اختيار تصميم القالب الذي يعجبك وتخصيصه بما يناسب احتياجاتك.

لا. صُممت قوالب المواقع من Hostinger لتكون مناسبة للمبتدئين ولا تتطلب أي مهارات برمجية. ويمكنك إنشاء موقعك الإلكتروني وتخصيصه باستخدام المحررات المرئية وأدوات AI. فقط عدّل النصوص، واستبدل الصور، واضبط التخطيطات، وأضف أقسامًا جديدة لإنشاء موقع احترافي يناسب احتياجاتك.

باستخدام قوالب مواقع Hostinger، يمكنك إطلاق موقع إلكتروني خلال دقائق أو ساعات، حسب مقدار التخصيص الذي تحتاج إليه.

وقد تختلف العملية أيضًا بحسب المحرر المستخدم لإنشاء القالب. تستخدم القوالب المُنشأة باستخدام Hostinger Website Builder محرر السحب والإفلات الذي يتيح لك تعديل كل عنصر في الصفحة بسرعة. كما تتضمن أقسامًا مصممة مسبقًا وأدوات AI يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى إضافي عند الحاجة. ويمكنك تصورها كمجموعة Lego تحتوي على قطع جاهزة يسهل تجميعها.

أما القوالب المُنشأة باستخدام Hostinger AI Builder فتتبع أسلوب Vibe coding. فبدلًا من سحب العناصر يدويًا، تصف التغييرات التي تريدها ويتولى الـ AI تطبيقها نيابةً عنك. ويتيح ذلك تخصيصًا أعمق وحرية إبداعية أكبر، إلا أن إنهاء التصميم قد يستغرق وقتًا أطول قليلًا لأن النتيجة تعتمد على أوامرك.

نعم، جميع قوالب المواقع من Hostinger مُحسّنة لمحركات البحث. ويستفيد موقعك من سرعة تحميل عالية، وبنية منطقية، وميزات SEO مُدمجة على مستوى الصفحة.

وسيكون موقعك أيضًا متجاوبًا بالكامل مع الهاتف المحمول. وهذا يعني أنه مهما كان الجهاز الذي يستخدمه زوارك، فسيبدو موقعك رائعًا ويعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

أنشئ موقعك الإلكتروني باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ موقعًا إلكترونيًا من خلال طلب واحد باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ثم قم بتخصيص كل التفاصيل باستخدام أدوات السحب والإفلات البسيطة.
أنشئ باستخدام AI Builder
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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هناك الكثير لاكتشافه. تصفح مكتبتنا الكاملة من قوالب Hostinger.
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