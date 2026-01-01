قوالب مواقع إلكترونية للعلاج النفسي

ما عليك سوى اختيار تصميم الموقع الذي يناسبك - يمكنك معاينته قبل البدء في التعديل.

تقدم Hostinger نوعين من نماذج المواقع الإلكترونية: Hostinger Website Builder وHorizons. كلاهما متوافق مع الأجهزة المحمولة، ومُهيأ لمحركات البحث، وسهل التخصيص والإطلاق. يكمن الاختلاف في طريقة التعديل.

تستخدم قوالب Hostinger Website Builder محررًا تقليديًا بالسحب والإفلات، مما يسمح لك بتغيير الخطوط، وتعديل الألوان، وتحديث الصور والنصوص يدويًا. كما تتوفر أدوات AI، مثل AI Writer، للمساعدة في تسريع العملية.

نماذج Horizons تتبع منهجية Vibe coding. يمكنك تحديث النصوص والصور مباشرةً، وتعديل الخطوط أو أنظمة الألوان من خلال وصف التغييرات لوكيل AI، والذي سيقوم بتطبيقها نيابةً عنك.

كلا الطريقتين مناسبتان للمبتدئين وتسهلان تطبيق التغييرات بسرعة - لذا ما عليك سوى اختيار القالب الذي يناسبك.

بمجرد أن تكون راضيًا عن شكل موقعك الإلكتروني، انقر فوق "نشر"، وسيتم نشره على الفور.