قوالب مواقع الفنادق

قالب الموقع الإلكتروني، أو تصميم الموقع، هو تخطيط مُعدّ مسبقًا لموقع إلكتروني، يتضمن بنية جاهزة وعناصر تصميم ومحتوى نموذجي. وهو بمثابة نقطة انطلاق يمكنك تخصيصها بنصوصك وصورك وعلامتك التجارية وميزاتك الخاصة لإنشاء موقع إلكتروني متكامل بسرعة.

تتضمن قوالب مواقع الاستضافة عادةً ما يلي:

تخطيطات الصفحات (الصفحة الرئيسية، صفحة "نبذة عنا"، صفحة "اتصل بنا"، إلخ)

عناصر التصميم مثل الخطوط والألوان والأقسام

بنية التنقل

تصميم متجاوب بحيث يعمل الموقع على كلٍ من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

استخدام قالب يعني أنك لست بحاجة إلى تصميم أو برمجة موقع إلكتروني من الصفر. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار قالب يناسب احتياجاتك وتعديله ليتناسب مع علامتك التجارية أو مشروعك.