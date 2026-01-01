Hébergement VPS Odoo

Odoo is not particularly CPU-intensive – a VPS with a single-core CPU, 2 GB RAM, and 10 GB storage should suffice for a team of 10 users. Our KVM 1 plan is the perfect choice for this setting, offering one vCPU core, 4 GB RAM, and 50 GB of NVMe storage.

If your team consists of more than 50 people, then our KVM 4 plan meets the recommended Odoo server requirements. It comes with 4 vCPU cores, 16 GB RAM, and 200 GB of NVMe storage.