Odoo VPS hosting

आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक संपूर्ण समाधान

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस NVMe SSD स्टोरेज
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
ओडू हीरो अनुभाग

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

One-click updates
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
AI agent powered by MCP
Full Root Access
DDoS Protection
Full root access
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

कम समय में अधिक काम करें

ओडू एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को ग्राहक संबंधों, लेखांकन, इन्वेंट्री, विनिर्माण, खरीद और अन्य चीजों को प्रबंधित करने में मदद करता है।

हमारी Odoo VPS होस्टिंग के साथ, आप अपने व्यवसाय के कार्यप्रवाह के अनुसार प्लेटफ़ॉर्म को अनुकूलित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके संचालन के सभी पहलुओं में बेहतर उत्पादकता और दक्षता।
ओडू 1

आपके विकास के लिए आदर्श वातावरण

स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और उच्चतम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्बाध प्रोजेक्ट प्रबंधन का आनंद लें।

उच्च मापनीयता

छोटे स्तर से शुरुआत करें और आसानी से आगे बढ़ें। जब भी आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो, आप कुछ ही क्लिक में अपने सीपीयू, रैम और स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं।

ओडू 2

बेजोड़ प्रदर्शन

स्पीड-ऑप्टिमाइज्ड एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और एनवीएमई स्टोरेज की बदौलत ओडू ऐप्स के तेज रिस्पॉन्स टाइम और सुचारू संचालन का आनंद लें।

ओडू 3

मजबूत डेटा सुरक्षा

साप्ताहिक स्वचालित बैकअप, रीयल-टाइम मैनुअल स्नैपशॉट और त्वरित डेटा रिकवरी समाधानों के साथ अपने बहुमूल्य कंपनी डेटा को सुरक्षित रखें।

ओडू 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक डेटा सेंटर नेटवर्क

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने ओडू वीपीएस को मैनेज करें

AI द्वारा प्रबंधित Odoo VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा सक्रिय रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

ओडू 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

Odoo VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Odoo वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Odoo VPS होस्टिंग क्या है?

क्या मैं अपने Odoo VPS पर कस्टम मॉड्यूल और प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ?

मैं वीपीएस पर ओडू कैसे इंस्टॉल करूं?

VPS पर Odoo को होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं?

Odoo होस्टिंग के लिए किस स्तर की सहायता प्रदान की जाती है?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

