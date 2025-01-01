Hébergement VPS Odoo
Une solution tout-en-un pour vos besoins d'entreprise
Faites-en plus en moins de temps
L'environnement idéal pour votre développement
Évolutivité élevée
Commencez petit et évoluez sans effort. Dès que vous avez besoin de plus de ressources, vous pouvez mettre à niveau votre processeur, votre mémoire vive et votre espace de stockage en quelques clics.
Performances à toute épreuve
Bénéficiez de temps de réponse rapides et d'un fonctionnement fluide des applications Odoo, grâce aux processeurs AMD EPYC optimisés pour la vitesse et au stockage NVMe.
Protection des données robuste
Protégez les précieuses données de votre entreprise grâce à des sauvegardes hebdomadaires automatiques, une capture manuelle en temps réel et des solutions de récupération de données instantanées.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
réseau mondial de centres de données
Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.