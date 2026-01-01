Lancez votre boutique en ligne en toute simplicité
Gérez votre boutique en toute simplicité
Large gamme de types de produits
Commencez facilement à vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et à accepter les dons.
Créez rapidement des produits grâce à l'IA
Importez vos images et obtenez automatiquement des descriptions produits modifiables.
Plus de 100 options de paiement sécurisées
L'intégration prend en charge plus de 100 moyens de paiement sécurisés. La disponibilité des moyens de paiement dépend du pays de votre boutique, de sa devise et de la localisation de vos clients.
Configurez la livraison, les taxes et les remises
Optimisez les revenus de votre boutique en définissant les frais de livraison, les taxes et les remises personnalisées en quelques clics.
Suivez les stocks et gérez les commandes
Gardez une visibilité en temps réel sur votre inventaire et assurez un traitement efficace des commandes, de l'achat à la livraison.
Du concept au paiement en quelques minutes
FAQ sur les boutiques en ligne
Que puis-je vendre ?
Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et accepter des dons.
Les abonnements et les rendez-vous ne sont pas encore pris en charge, mais vous pouvez toujours les proposer à l'aide d'outils tiers
- Pour commencer à vendre des abonnements, nous vous recommandons d'utiliser Stripe. Demandez à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
- Pour les rendez-vous, des outils comme Calendly fonctionnent très bien. Vous pouvez également demander à Horizons comment l'ajouter à votre site.
Quels moyens de paiement sont pris en charge ?
Choisissez parmi +100 moyens de paiement, comme les cartes bancaires, PayPal, Google Pay, Apple Pay, et autres. Les moyens de paiement disponibles pour votre boutique dépendent de votre zone de vente, de votre emplacement, de votre devise et de vos clients.
Quelles méthodes d'expédition sont prises en charge ?
Une fois votre boutique en ligne connectée, vous pouvez définir vos zones d'expédition avec jusqu'à 25 options de livraison et définir des règles d'expédition personnalisées en fonction du montant ou du poids de la commande.
Comment connecter une boutique en ligne à mon projet ?
- Cliquez sur le bouton « Connecter » ci-dessus et attendez que Horizons la configure pour vous.
- Une fois la boutique connectée, cliquez sur « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de la boutique en ligne.
Comment modifier ma boutique en ligne ?
Vous pouvez gérer votre boutique à tout moment en cliquant sur « Intégrations » → « Boutique en ligne ».
Une fois votre boutique connectée, vous verrez des liens menant directement au gestionnaire de boutique intégré. Vous pourrez y gérer vos produits, paiements et bien plus encore, sans aucune requête supplémentaire.
Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre boutique en ligne (comme la mise en page de votre liste de produits), demandez-le simplement à l'IA dans la discussion.