Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA
Comment créer un prototype de site
Définissez votre idée et vos fonctionnalités clés
Commencez par imaginer le design ou l'idée de vos rêves, son apparence et son fonctionnement.
Décrivez votre vision
Ensuite, décrivez votre idée dans Horizons, qu'il s'agisse d'un design, d'une application web, d'un produit ou d'un site web.
Créez avec le prototypage IA
Et là, la magie opère ! Vous pouvez tester et modifier votre prototype IA, obtenir des retours et l'améliorer avant sa publication.
Besoin d'idées de prototypage IA ?
Application web de réservations pour restaurant
Outil de suivi du pipeline des ventes
Site d'adhésion
Site professionnel
Outil de validation d'idées d'entreprise
Application de collecte d'avis
Générateur de factures
De l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes
Prototypage IA facile
Transformez votre idée en une application web fonctionnelle, sans coder et en toute simplicité. Horizons crée pour vous le design, les fonctionnalités et le contenu en quelques minutes.
Création à partir d'une description
Décrivez simplement ce dont vous avez besoin et laissez l'IA vous concevoir une application interactive, de la mise en page à la logique. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer en toute simplicité.
Lancement rapide, croissance automatique
Lancez votre site avec tous les outils pour réussir : hébergement, nom de domaine, adresse email professionnelle et intégrations. Aucun outil tiers, aucune attente.
Infrastructure IA fiable
Horizons s’appuie sur des modèles de langage de pointe (LLM) et des outils comme Stripe et un backend intégré pour offrir rapidement des expériences prêtes à être déployées.
FAQ sur le prototypage de designs
Qu'est-ce que le prototypage ?
Le prototypage consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel de votre application, design ou site web. Cela vous permet de tester la mise en page, les fonctionnalités et le comportement du produit avant sa publication ou son codage.
Ai-je besoin de compétences en design pour créer un prototype ?
Pas du tout. Avec Horizons, il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez avec des mots simples. L'IA s'occupe de la mise en page, du style et des interactions. Votre seule mission est d'apporter vos meilleures idées.
Comment un prototype peut-il m'aider à obtenir un financement ou l'approbation d'un client ?
Un prototype vous permet de concrétiser votre idée. Il montre aux investisseurs ou aux clients potentiels le fonctionnement exact de votre produit, ce qui vous aide à valider vos concepts et à obtenir leur confiance plus rapidement.
Le design créé est-il unique ?
Oui. Chaque prototype est créé à partir de vos indications spécifiques. Horizons adapte la structure, le style et le fonctionnement à votre idée, sans utiliser de templates recyclés ni de mises en page génériques.
Comment tester un prototype de site et obtenir des retours ?
Vous pouvez partager votre prototype via un lien privé ou un aperçu en direct. Testez-le auprès d'utilisateurs, recueillez leurs retours et affinez le design, le tout depuis le même outil.
Quelle est la différence entre un prototype et un site en ligne ?
Un prototype est comme un brouillon. Il a l'apparence d'un vrai produit, mais n'intègre pas forcément toutes les fonctionnalités. Un site en ligne, lui, est complet, opérationnel et accessible à tous sur Internet.
Puis-je transformer mon prototype en un vrai site fonctionnel sur Hostinger ?
Absolument. En un clic, vous pouvez publier votre prototype en tant que site, avec l'hébergement, le nom de domaine, l'email et tous les outils intégrés pour le SEO, la sécurité et bien plus encore.