Un CRM WhatsApp est un outil qui vous aide à gérer vos relations clients directement via WhatsApp. Au lieu de perdre la trace de vos conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos prospects tout au long du processus de vente et conclure des affaires, le tout au même endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet de rencontrer vos clients là où ils se trouvent déjà : sur WhatsApp.