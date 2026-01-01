Développement MVP simplifié grâce à l'IA
Comment développer un produit minimum viable
Définissez votre idée MVP
Identifiez le problème que votre produit résoudra et les fonctionnalités essentielles qui prouvent votre concept.
Créez votre MVP sans coder
Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples invites d’IA en un MVP fonctionnel – aucune compétence technique ni configuration complexe requise.
Tester, affiner et lancer
Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez-le en un clic avec Horizons.
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Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons
Créateur MVP IA tout-en-un
Conception, codage, contenu et SEO : laissez Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et un back-end intégré pour lancer des MVP fonctionnels sans programmer.
Conçu pour la vitesse, pas pour la complexité
Décrivez votre idée et l'IA la transforme en MVP opérationnel en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer avec vos propres mots.
Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement
Lancez votre MVP en un clic : hébergement, domaine personnalisé, adresse e-mail professionnelle et bien plus encore, tout inclus. Aucun module complémentaire tiers requis.
Propulsé par une technologie d'IA de pointe
Horizons utilise des LLM de confiance et des intégrations avancées pour fournir un code propre, un contenu optimisé et une conception moderne pour votre MVP.
FAQ sur le développement MVP
Qu'est-ce que le développement MVP ?
Le développement d'un MVP consiste à créer un produit minimum viable (PMV) : une version simplifiée de votre idée, avec juste assez de fonctionnalités pour la tester auprès d'utilisateurs réels. Ainsi, vous pouvez déterminer si elle résout les problèmes des utilisateurs en situation réelle avant d'investir trop d'argent au départ. Pour en savoir plus, consultez notre guide MVP.
Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?
Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP entièrement fonctionnel grâce à des instructions simples ; aucune connaissance en codage ni en technique n'est requise. Tant que vous pouvez expliquer le problème que vous souhaitez résoudre avec votre produit, vous pouvez le développer instantanément avec Horizons.
Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle réellement un MVP ?
Quand dois-je choisir un constructeur MVP sans code plutôt que d’embaucher un développeur ?
Utilisez un outil de création de MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à moindre coût. Une fois que vous avez prouvé l'existence d'une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, le recrutement de développeurs devient une option. Grâce à Horizons, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ni temporelles.
Quels sont les coûts de développement du MVP ?
Le développement MVP traditionnel peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous payez un abonnement simple qui comprend des messages d'invite d'IA, des outils d'édition, l'hébergement, un domaine et bien plus encore, pour des coûts prévisibles et faibles.
De quels outils ai-je besoin pour créer un produit minimum viable ?
Puis-je monétiser un MVP ?
Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.
Comment tester un MVP ?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa mise à l'échelle.