Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.
Aucune carte de crédit requise
Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Comment développer un produit minimum viable

Apprenez les étapes clés : définissez votre idée, créez votre MVP avec l'IA et testez avec de vrais utilisateurs avant de passer à l'échelle.
01

Définissez votre idée MVP

Identifiez le problème que votre produit résoudra et les fonctionnalités essentielles qui prouvent votre concept.

02

Créez votre MVP sans coder

Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples invites d’IA en un MVP fonctionnel – aucune compétence technique ni configuration complexe requise.

03

Tester, affiner et lancer

Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez-le en un clic avec Horizons.

Besoin d'idées MVP ?

Démarrez votre voyage avec des exemples prêts à être créés.
Besoin d'idées MVP ?

Outil de planification des révisions

Aidez les étudiants ou les apprenants à organiser leurs horaires, à définir des objectifs d’étude et à suivre leurs progrès.
Commencer à construire

Outil de suivi des stocks

Permettez aux utilisateurs de surveiller facilement les niveaux de stock, de suivre les approvisionnements et d'éviter les pénuries, le tout à partir d'un tableau de bord simple et intuitif.
Commencer à construire

Chatbot IA

Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients, guide les utilisateurs ou automatise les tâches courantes, aidant ainsi les entreprises à améliorer leurs services et à gagner du temps.
Commencer à construire

Outil de priorisation des tâches

Aidez les utilisateurs à organiser leurs tâches, à définir des priorités et à rester concentrés sur ce qui compte le plus.
Commencer à construire

Outil CRM

Aidez les entreprises à gérer leurs contacts, à suivre les interactions avec les clients et à renforcer leurs relations.
Commencer à construire

Outil de suivi du budget PPC

Aidez les spécialistes du marketing à surveiller les dépenses publicitaires, à suivre les performances des campagnes et à respecter leur budget sur plusieurs plateformes.
Commencer à construire

Outil de création de CV

Aidez les utilisateurs à créer des CV remarquables avec des étapes guidées et des suggestions de contenu basées sur l'IA.
Commencer à construire

Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons

Créateur MVP IA tout-en-un

Conception, codage, contenu et SEO : laissez Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et un back-end intégré pour lancer des MVP fonctionnels sans programmer.

Conçu pour la vitesse, pas pour la complexité

Décrivez votre idée et l'IA la transforme en MVP opérationnel en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer avec vos propres mots.

Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement

Lancez votre MVP en un clic : hébergement, domaine personnalisé, adresse e-mail professionnelle et bien plus encore, tout inclus. Aucun module complémentaire tiers requis.

Propulsé par une technologie d'IA de pointe

Horizons utilise des LLM de confiance et des intégrations avancées pour fournir un code propre, un contenu optimisé et une conception moderne pour votre MVP.

Prêt à transformer votre idée de projet unique en réalité ?

Aucune carte de crédit requise

FAQ sur le développement MVP

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre outil de développement MVP.

Qu'est-ce que le développement MVP ?

Le développement d'un MVP consiste à créer un produit minimum viable (PMV) : une version simplifiée de votre idée, avec juste assez de fonctionnalités pour la tester auprès d'utilisateurs réels. Ainsi, vous pouvez déterminer si elle résout les problèmes des utilisateurs en situation réelle avant d'investir trop d'argent au départ. Pour en savoir plus, consultez notre guide MVP.

Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?

Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP entièrement fonctionnel grâce à des instructions simples ; aucune connaissance en codage ni en technique n'est requise. Tant que vous pouvez expliquer le problème que vous souhaitez résoudre avec votre produit, vous pouvez le développer instantanément avec Horizons.

Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle réellement un MVP ?

Horizons utilise des modèles d'IA avancés pour générer du code, du design et du contenu en fonction de vos besoins. Il compile le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant ainsi de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.

Quand dois-je choisir un constructeur MVP sans code plutôt que d’embaucher un développeur ?

Utilisez un outil de création de MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à moindre coût. Une fois que vous avez prouvé l'existence d'une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, le recrutement de développeurs devient une option. Grâce à Horizons, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ni temporelles.

Quels sont les coûts de développement du MVP ?

Le développement MVP traditionnel peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous payez un abonnement simple qui comprend des messages d'invite d'IA, des outils d'édition, l'hébergement, un domaine et bien plus encore, pour des coûts prévisibles et faibles.

De quels outils ai-je besoin pour créer un produit minimum viable ?

Avec Horizons, tout est intégré : code, design, contenu, SEO, hébergement et intégrations de paiement comme Stripe. Vous n'avez pas besoin d'outils ou de services distincts.

Puis-je monétiser un MVP ?

Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.

Comment tester un MVP ?

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa mise à l'échelle.

Comment héberger une application Web ?

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic, avec une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée et un nom de domaine personnalisé.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.