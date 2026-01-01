ওয়ান-ক্লিক ইনস্টলেশনে Fleetbase ডিপ্লয় করুন।
ফ্লিট পরিচালনা, প্রেরণ, রুট নির্ধারণ এবং শেষ ধাপের ডেলিভারি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ওপেন-সোর্স লজিস্টিকস প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fleetbase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্লিটবেস একটি ওপেন-সোর্স লজিস্টিকস এবং ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা একটিমাত্র ডেপ্লয়মেন্টকে একটি সম্পূর্ণ অপারেশনস ব্যাকএন্ডে পরিণত করে — যার মাধ্যমে অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, ড্রাইভার ডিসপ্যাচ, রুট প্ল্যানিং, লাইভ ভেহিকেল ট্র্যাকিং এবং কাস্টমার নোটিফিকেশন পরিচালনা করা যায়। ফ্লিট-অপস, স্টোরফ্রন্ট এবং প্যালেট-এর মতো ইনস্টলযোগ্য এক্সটেনশনগুলোকে কেন্দ্র করে নির্মিত এর মডিউলার আর্কিটেকচার, টিমগুলোকে একটিমাত্র শেয়ার্ড আইডেন্টিটি, পারমিশন এবং এপিআই লেয়ারে ডেলিভারি, অন-ডিমান্ড, ওয়্যারহাউজিং এবং ফিল্ড-সার্ভিস ওয়ার্কফ্লো পরিচালনা করার সুযোগ দেয়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ ফ্লিটবেস সেলফ-হোস্টিং করলে গ্রাহকের ঠিকানা, ড্রাইভারের অবস্থান এবং অর্ডারের ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোর মধ্যে থাকে, ফ্লিট বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রতি-সিট মূল্য নির্ধারণ এড়ানো যায়, এবং ডেভেলপারদের কাস্টম ড্রাইভার বা গ্রাহক অ্যাপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় REST API, সকেট ইভেন্ট এবং ওয়েবহুকগুলিতে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়।
Fleetbase-এর মূল ফিচারগুলো
ফ্লিট অপারেশন কনসোল
ডিসপ্যাচ টিমের জন্য তৈরি একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে অর্ডার, ড্রাইভার, যানবাহন, পরিষেবা এলাকা এবং রেট পরিচালনা করুন।
লাইভ যানবাহন ট্র্যাকিং
সকেট-চালিত অবস্থান আপডেট এবং সম্পূর্ণ কার্যকলাপের ইতিহাস সহ একটি লাইভ ম্যাপে ড্রাইভার এবং যানবাহন অনুসরণ করুন।
রুট পরিকল্পনা
OSRM-চালিত দূরত্ব ও সময়কালের ডেটা ব্যবহার করে একাধিক স্টপ-সহ রুটের পরিকল্পনা করুন এবং ডেলিভারির সময় অনুমান করুন।
এক্সটেনশন রেজিস্ট্রি
ডিসপ্যাচ, কমার্স এবং ওয়্যারহাউজিং ক্ষমতা যোগ করতে ফ্লিট-অপস, স্টোরফ্রন্ট এবং প্যালেটের মতো এক্সটেনশন ইনস্টল করুন।
ডেভেলপার-কেন্দ্রিক এপিআই
ওয়েবহুক এবং রিয়েল-টাইম সকেট ইভেন্ট সহ একটি ডকুমেন্ট করা REST API-এর বিপরীতে কাস্টম ড্রাইভার এবং গ্রাহক অ্যাপ তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Fleetbase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।