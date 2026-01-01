Чому Kodee змінює правила гри
500+ дій, і їх кількість зростає
85% успіху
До ваших послуг, миттєво
Економія грошей, щоб заощадити ваші гроші
Приєднуйтесь до мільйонів задоволених клієнтів
Коді швидко зрозумів моє занепокоєння та надав чіткі покрокові інструкції, які вирішили мою проблему без жодних непорозумінь.
Kodee, їхня підтримка штучного інтелекту, чудова. Я насправді віддаю перевагу цьому, ніж розмові з людиною, бо не відчуваю поспіху.
Їхній помічник зі штучним інтелектом Kodee ДУЖЕ корисний. Замість того, щоб перенаправляти мене до нескінченної довідкової документації, він дійсно виконує певні дії в моєму обліковому записі. Це як молодший системний адміністратор на чергуванні.
Найчастіші запитання щодо Коді
Що таке Коді?
Kodee — це агент підтримки Hostinger на основі штучного інтелекту, створений для керування вашими веб-сайтами та сервісами через простий чат. Він виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, від міграції веб-сайтів та створення резервних копій до керування записами DNS та перевірки стану сервера. Дізнайтеся більше про Kodee.
Які продукти Hostinger підтримує Kodee?
Kodee працює з усією екосистемою Hostinger – веб-хостинг, WordPress, VPS, конструктор веб-сайтів, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, домени та платежі. Що б ви не керували, Kodee завжди готовий допомогти.
Чи може Kodee насправді вносити зміни до мого облікового запису, чи він лише відповідає на запитання?
Обидва варіанти – але Kodee вирізняється тим, що він діє. Замість того, щоб вказувати вам на довідкову документацію, Kodee підключає домени, оновлює налаштування DNS, встановлює плагіни та багато іншого безпосередньо у вашому обліковому записі.
Чи доступний Kodee на мобільних пристроях?
Так. Kodee доступний скрізь, де ви користуєтеся Hostinger, – зокрема на мобільному пристрої та навіть у WhatsApp, – тому миттєва допомога завжди доступна за одне повідомлення, де б ви не працювали.
Що станеться, якщо Kodee не зможе вирішити мою проблему?
Kodee самостійно обробляє 85% взаємодій зі службою підтримки. З будь-яких питань, що виходять за рамки його компетенції, система з’єднує вас зі спеціалістом, щоб ви ніколи не залишалися без рішення.