Отримайте миттєву допомогу від Kodee, вашого агента підтримки штучного інтелекту

Kodee щодня обробляє понад 45 тисяч чатів – керує сервісами, пише дописи в блогах та переносить вебсайти – і все це за допомогою простої розмови.
Ваш короткий шлях до завершення

Kodee з вами у всіх продуктах Hostinger, навіть на вашому телефоні – просто скажіть йому, що вам потрібно.

Веб-хостинг

Міграція веб-сайту
Прискорити це
Створіть резервну копію
Знайти налаштування в hPanel
Керування сайтами, базами даних та інструментами
Чому Kodee змінює правила гри

500+ дій, і їх кількість зростає

Kodee виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, включаючи міграцію веб-сайтів, резервне копіювання та перевірку справності сервера.

85% успіху

Kodee вирішує переважну більшість запитів на підтримку з першої спроби – жодної переговори не потрібно.

До ваших послуг, миттєво

Kodee завжди доступний – жодного очікування в чергах чи планування зворотних дзвінків. Отримайте допомогу в той момент, коли вона вам потрібна.

Економія грошей, щоб заощадити ваші гроші

Завдяки автоматичному обслуговуванню підтримки, Kodee допомагає знизити витрати та передати цю економію вам.

Віддаєте перевагу WhatsApp? Kodee вже є

Отримайте таку саму допомогу з планами, налаштуванням та усуненням несправностей прямо в додатку, яким ви вже користуєтеся.
Приєднуйтесь до мільйонів задоволених клієнтів

Коді швидко зрозумів моє занепокоєння та надав чіткі покрокові інструкції, які вирішили мою проблему без жодних непорозумінь.

Anas Rk

Kodee, їхня підтримка штучного інтелекту, чудова. Я насправді віддаю перевагу цьому, ніж розмові з людиною, бо не відчуваю поспіху.

Yvonne McChesney

Їхній помічник зі штучним інтелектом Kodee ДУЖЕ корисний. Замість того, щоб перенаправляти мене до нескінченної довідкової документації, він дійсно виконує певні дії в моєму обліковому записі. Це як молодший системний адміністратор на чергуванні.

Philip

Просто скажи Коді і вважай, що це зроблено.

Найчастіші запитання щодо Коді

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про нашого агента служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом Коді.

Що таке Коді?

Kodee — це агент підтримки Hostinger на основі штучного інтелекту, створений для керування вашими веб-сайтами та сервісами через простий чат. Він виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, від міграції веб-сайтів та створення резервних копій до керування записами DNS та перевірки стану сервера. Дізнайтеся більше про Kodee.

Які продукти Hostinger підтримує Kodee?

Kodee працює з усією екосистемою Hostinger – веб-хостинг, WordPress, VPS, конструктор веб-сайтів, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, домени та платежі. Що б ви не керували, Kodee завжди готовий допомогти.

Чи може Kodee насправді вносити зміни до мого облікового запису, чи він лише відповідає на запитання?

Обидва варіанти – але Kodee вирізняється тим, що він діє. Замість того, щоб вказувати вам на довідкову документацію, Kodee підключає домени, оновлює налаштування DNS, встановлює плагіни та багато іншого безпосередньо у вашому обліковому записі.

Чи доступний Kodee на мобільних пристроях?

Так. Kodee доступний скрізь, де ви користуєтеся Hostinger, – зокрема на мобільному пристрої та навіть у WhatsApp, – тому миттєва допомога завжди доступна за одне повідомлення, де б ви не працювали.

Що станеться, якщо Kodee не зможе вирішити мою проблему?

Kodee самостійно обробляє 85% взаємодій зі службою підтримки. З будь-яких питань, що виходять за рамки його компетенції, система з’єднує вас зі спеціалістом, щоб ви ніколи не залишалися без рішення.

