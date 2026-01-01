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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações de IA e criativos são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam com tarefas criativas – desde a escrita e a geração de imagens até o design e a criação de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada no Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios assistentes de IA, ferramentas criativas e geradores.

Templates de aplicações de IA e criativas podem ser usados para criar assistentes de escrita de IA, geradores de imagens, ferramentas de design, criadores de conteúdo e muito mais. São adequados para projetos pessoais, bem como para criar e oferecer ferramentas criativas a clientes ou ao seu público.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

Sim. Muitos criadores usam templates do Criador de IA para criar ferramentas com suporte à IA que oferecem aos clientes ou publicam para o seu público. Uma vez que a sua aplicação estiver publicada, pode cobrar por acesso, oferecê-la como um serviço ou incorporá-la num negócio existente.

Não consegue encontrar o template de que precisa?

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