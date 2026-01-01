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Marketing app templates

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FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações de marketing são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam a planear, criar e gerir atividades de marketing – desde agendadores de mídia social e calendários de conteúdo até criadores de UTM e geradores de postagens de blogue. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de marketing.

Templates de aplicações de marketing podem ser usados para criar agendadores de redes sociais, calendários de conteúdo, construtores de UTM, geradores de publicações de blog, geradores de texto para anúncios, construtores de sequências de email e muito mais. São adequados para gerir as suas próprias atividades de marketing, bem como para construir e oferecer ferramentas de marketing aos seus clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

As ferramentas de marketing são particularmente valiosas para empresas e freelancers que precisam de otimizar o seu fluxo de trabalho – utilize-as para as suas próprias atividades de marketing e deixe de pagar por ferramentas de terceiros caras, ou vá mais longe e ofereça a sua aplicação como um serviço pago aos clientes, adicionando uma nova fonte de receita ao seu negócio.

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