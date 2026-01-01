Calculator and converter app templates
FAQ sobre os templates da Hostinger
O que são templates de aplicações de calculadoras e conversores?
Os templates de aplicações de calculadora e conversor são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para a criação de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.
Que tipos de aplicações de calculadora e conversor posso criar com estes templates?
Templates de aplicações de cálculo e conversão podem ser usados para criar calculadoras de crédito habitação, rastreadores de IMC, contadores de calorias, calculadoras de margem de lucro, ferramentas de cotação de preços, conversores de unidades, conversores de temperatura e muito mais. São adequados para uso pessoal, bem como para incorporar ferramentas úteis no seu site ou para as criar para os seus clientes.
Preciso de conhecimentos de programação para criar uma aplicação de calculadora ou conversor utilizando um template?
Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar modelos simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.
Quão rápido posso criar uma aplicação com um template de calculadora ou conversor?
Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.
Posso adicionar uma ferramenta de calculadora ou conversor ao meu site existente?
As ferramentas de calculadora e conversora estão entre as maneiras mais eficazes de aumentar o envolvimento num site existente – elas dão aos visitantes uma razão para ficar mais tempo e voltar. Com o Criador de IA da Hostinger, pode criar e incorporar sua própria ferramenta de calculadora sem pagar por soluções de terceiros.