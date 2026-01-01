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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações de calculadora e conversor são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para a criação de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.

Templates de aplicações de cálculo e conversão podem ser usados para criar calculadoras de crédito habitação, rastreadores de IMC, contadores de calorias, calculadoras de margem de lucro, ferramentas de cotação de preços, conversores de unidades, conversores de temperatura e muito mais. São adequados para uso pessoal, bem como para incorporar ferramentas úteis no seu site ou para as criar para os seus clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar modelos simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

As ferramentas de calculadora e conversora estão entre as maneiras mais eficazes de aumentar o envolvimento num site existente – elas dão aos visitantes uma razão para ficar mais tempo e voltar. Com o Criador de IA da Hostinger, pode criar e incorporar sua própria ferramenta de calculadora sem pagar por soluções de terceiros.

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