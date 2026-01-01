Calculator and converter app templates

Os templates de aplicações de calculadora e conversor são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para a criação de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.