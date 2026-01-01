Todos os templatesSitesAplicaçõesNewsletters

Modelos de aplicações educacionais

Seja para criar uma ferramenta de estudo pessoal ou lançar uma plataforma de aprendizagem paga para os seus alunos, comece com modelos personalizáveis e transforme a sua ideia numa aplicação funcional em poucos minutos.
Produtividade
Finanças
IA e ferramentas criativas
Geradores
Calculadoras e conversores
Mais
All templates
Language learning app

Language learning app

Quiz maker (clean)

Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações de educação são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam as pessoas a aprender, praticar e desenvolver novas habilidades – desde criadores de testes e ferramentas de cartão de entrada até aplicações de aprendizagem de idiomas e plataformas de cursos. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar as suas próprias aplicações de aprendizagem e ferramentas de educação.

Os modelos de aplicações educativas podem ser utilizados para criar geradores de questionários, ferramentas de flashcards, aplicações de aprendizagem de línguas, jogos de perguntas e respostas, planeadores de estudo, plataformas de cursos e muito mais. São adequados tanto para projetos de estudo pessoais como para criar e oferecer ferramentas de aprendizagem a alunos, comunidades ou clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em poucos minutos e melhorá-la em horas, dependendo do nível de personalização pretendido. O modelo fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar recursos e a ajustar a interface.

Sim. As ferramentas educativas são muito adequadas para a monetização – as pessoas estão dispostas a pagar por ferramentas que realmente as ajudam a aprender. Assim que a sua aplicação estiver no ar, poderá cobrar pelo acesso, ligar o Google AdSense ou oferecê-lo como um recurso pago aos seus alunos, público ou clientes como fonte de rendimento adicional.

Não consegue encontrar o template de que precisa?

Crie com o Horizons
Crie sites e aplicações totalmente funcionais conversando simplesmente com a IA.

Gosta do que vê?

Há muito mais para descobrir. Explore a biblioteca completa de templates da Hostinger.
Explorar todos os templates
Gosta do que vê?

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.