Modelos de aplicações educacionais

Os templates de aplicações de educação são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam as pessoas a aprender, praticar e desenvolver novas habilidades – desde criadores de testes e ferramentas de cartão de entrada até aplicações de aprendizagem de idiomas e plataformas de cursos. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar as suas próprias aplicações de aprendizagem e ferramentas de educação.