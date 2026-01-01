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Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
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FAQ sobre os templates da Hostinger

Templates de aplicações de comunicação são layouts de aplicações web pré-configurados, concebidos para criar ferramentas que ajudam as pessoas a conectar-se, colaborar e interagir – desde chats de apoio ao cliente e fóruns da comunidade até ferramentas de feedback e sistemas de helpdesk. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para satisfazer as suas necessidades, para que possa criar as suas próprias ferramentas de comunicação sem programação ou configuração técnica.

Templates de aplicações de comunicação podem ser usados para criar chats de apoio ao cliente, fóruns da comunidade, coletores de feedback, sistemas de helpdesk, quadros de anúncios e muito mais. São adequados para melhorar a comunicação dentro do seu próprio negócio, bem como para criar e oferecer ferramentas de comunicação aos seus clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

Sim. As ferramentas de comunicação são essenciais para empresas de todos os tamanhos. Utilize-as para o seu próprio negócio e deixe de pagar por plataformas caras – ou vá mais longe e ofereça a sua aplicação de comunicação personalizada como um serviço pago a clientes e adicione um novo fluxo de receita ao seu negócio.

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