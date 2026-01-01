Os modelos de aplicações de fitness e desporto são layouts de aplicações web pré-construídos, concebidos para criar ferramentas que ajudam as pessoas a treinar, a acompanhar o progresso e a atingir os seus objetivos de fitness — desde planeadores de treino e rastreadores de atividades a ferramentas de treino e guias de nutrição. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para se adequar às suas necessidades, permitindo-lhe criar as suas próprias ferramentas de fitness e desporto sem ter de programar ou configurar nada tecnicamente.