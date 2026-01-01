CRM app templates
FAQ sobre os templates da Hostinger
O que são templates de aplicações de CRM?
Os templates de aplicações CRM são modelos de aplicações web pré-configurados, concebidos para construir ferramentas que ajudam a gerir as relações com os clientes, acompanhar leads e organizar as atividades de vendas – desde gestores de contactos e rastreadores de negócios até portais de clientes e painéis de vendas. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para satisfazer as suas necessidades de negócio, para que possa criar a sua própria solução de CRM sem programação ou configuração técnica.
Que tipos de aplicações CRM é possível criar com estes templates?
Os templates de CRM podem ser usados para criar gestores de contactos, rastreadores de leads, pipelines de vendas, portais de clientes, dashboards de negócios, ferramentas de lembrete de acompanhamento e muito mais. São adequados para gerir as suas próprias relações com clientes, bem como para criar e oferecer soluções de CRM aos seus clientes.
Preciso de conhecimentos de programação para criar uma aplicação CRM com um template?
Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.
Quão rápido posso criar uma aplicação com um template CRM?
Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.
Posso monetizar as aplicações CRM que crio?
Sim. As ferramentas de CRM são muito procuradas entre pequenas empresas e freelancers que precisam de uma forma simples de gerir os seus clientes. Crie o seu próprio CRM e pare de pagar por plataformas caras – ou vá mais longe e ofereça o seu CRM personalizado como um serviço pago aos clientes e adicione um novo fluxo de receita ao seu negócio.