CRM app templates

Os templates de aplicações CRM são modelos de aplicações web pré-configurados, concebidos para construir ferramentas que ajudam a gerir as relações com os clientes, acompanhar leads e organizar as atividades de vendas – desde gestores de contactos e rastreadores de negócios até portais de clientes e painéis de vendas. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para satisfazer as suas necessidades de negócio, para que possa criar a sua própria solução de CRM sem programação ou configuração técnica.