Todos os templatesSitesAplicaçõesNewsletters

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
Produtividade
Finanças
IA e ferramentas criativas
Geradores
Calculadoras e conversores
Mais
All templates
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações CRM são modelos de aplicações web pré-configurados, concebidos para construir ferramentas que ajudam a gerir as relações com os clientes, acompanhar leads e organizar as atividades de vendas – desde gestores de contactos e rastreadores de negócios até portais de clientes e painéis de vendas. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para satisfazer as suas necessidades de negócio, para que possa criar a sua própria solução de CRM sem programação ou configuração técnica.

Os templates de CRM podem ser usados para criar gestores de contactos, rastreadores de leads, pipelines de vendas, portais de clientes, dashboards de negócios, ferramentas de lembrete de acompanhamento e muito mais. São adequados para gerir as suas próprias relações com clientes, bem como para criar e oferecer soluções de CRM aos seus clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

Sim. As ferramentas de CRM são muito procuradas entre pequenas empresas e freelancers que precisam de uma forma simples de gerir os seus clientes. Crie o seu próprio CRM e pare de pagar por plataformas caras – ou vá mais longe e ofereça o seu CRM personalizado como um serviço pago aos clientes e adicione um novo fluxo de receita ao seu negócio.

Não consegue encontrar o template de que precisa?

Crie com o Horizons
Crie sites e aplicações totalmente funcionais conversando simplesmente com a IA.

Gosta do que vê?

Há muito mais para descobrir. Explore a biblioteca completa de templates da Hostinger.
Explorar todos os templates
Gosta do que vê?

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.