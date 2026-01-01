Modelos de aplicações de produtividade

Não precisa de experiência em programação para criar uma aplicação web. As ferramentas de IA sem código, como o Hostinger Horizons, permitem-lhe descrever a sua ideia por palavras suas e gerar uma aplicação web funcional instantaneamente.

Os modelos pré-construídos do Horizons podem servir de inspiração e ponto de partida para a sua aplicação. Basta personalizá-los, pedindo à IA que crie uma aplicação totalmente funcional – sem escrever uma única linha de código.

Saiba mais no nosso guia sobre como criar uma aplicação web.