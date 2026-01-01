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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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FAQ sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicações do gerador são layouts de aplicações web pré-construídos projetados para criar ferramentas que produzem conteúdo, ideias ou saídas com base em entradas do utilizador – desde geradores de nomes e biógrafos até ferramentas de ideias e criadores de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do Criador de IA – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas do gerador.

Os templates de aplicações de gerador podem ser utilizados para criar geradores de nomes, geradores de biografias, validadores de ideias, geradores de descrições de produtos, ferramentas de carta de apresentação, sugestores de receitas e muito mais. São adequados para projetos pessoais, bem como para criar e oferecer ferramentas de gerador ao seu público ou clientes.

Não é necessária experiência em programação. Com o Hostinger Horizons, pode personalizar templates simplesmente descrevendo as alterações que pretende. A IA irá gerar e atualizar a sua aplicação web com base nas suas instruções.

Pode criar uma aplicação web funcional em minutos e refiná-la em horas, dependendo do nível de personalização que pretende. O template fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar funcionalidades e a ajustar a interface.

Sim. As ferramentas de gerador são particularmente adequadas para monetização – geradores de nicho atraem públicos altamente segmentados que regressam repetidamente. Assim que a sua aplicação estiver ativa, pode cobrar pelo acesso, ligar o Google AdSense, ou incorporá-la num negócio existente como uma fonte de receita adicional.

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