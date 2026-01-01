Os modelos de aplicações de saúde e beleza são layouts de aplicações web pré-construídos, concebidos para a criação de ferramentas que ajudam as pessoas a monitorizar, melhorar e gerir o seu bem-estar físico e mental — desde rastreadores de atividades físicas e planeadores de refeições a diários de saúde mental e calculadoras de IMC. Fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para se adequar às suas necessidades, permitindo-lhe criar as suas próprias ferramentas de saúde e beleza sem ter de programar ou configurar nada tecnicamente.