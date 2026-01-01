قم بتثبيت Fleetbase بنقرة واحدة.
منصة لوجستية مفتوحة المصدر لإدارة عمليات الأسطول، والإرسال، والتوجيه، وتوصيل الميل الأخير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fleetbase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fleetbase
يضمن استضافة Fleetbase ذاتيًا على خادم VPS خاص بك الحفاظ على عناوين العملاء ومواقع السائقين وسجل الطلبات داخل بنية تحتية تتحكم بها، وتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو الأساطيل، كما يمنح المطورين وصولاً مباشرًا إلى واجهة برمجة تطبيقات REST وأحداث المقابس وخطافات الويب اللازمة لإنشاء تطبيقات مخصصة للسائقين أو العملاء.
الميزات الرئيسية لـ Fleetbase
وحدة تحكم عمليات الأسطول
إدارة الطلبات والسائقين والمركبات ومناطق الخدمة والأسعار من لوحة تحكم واحدة مصممة خصيصًا لفرق الإرسال.
تتبع المركبات مباشرة
تابع السائقين والمركبات على خريطة مباشرة مع تحديثات الموقع التي تعمل بواسطة المقابس وسجل النشاط الكامل.
تخطيط المسار
خطط مسارات متعددة المحطات وقدر أوقات التسليم باستخدام بيانات المسافة والمدة المدعومة بنظام إدارة موارد النظام (OSRM).
سجل التمديدات
API مُصممة للمطورين أولاً
قم ببناء تطبيقات مخصصة للسائقين والعملاء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة مع روابط الويب وأحداث المقابس في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Fleetbase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."