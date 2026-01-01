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Informazioni sul dominio .fun
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .fun
Cos'è un dominio .fun?
Il dominio .fun è un TLD generico pensato per l'intrattenimento, gli hobby e i progetti ludici. È aperto a tutti e viene spesso utilizzato per giochi, eventi, siti umoristici e comunità creative.
A chi è destinato un dominio .fun?
Un dominio .fun è adatto a blog di intrattenimento, community di giocatori, organizzatori di eventi, servizi per feste e creatori di contenuti umoristici che desiderano mostrare contenuti divertenti, costruire marchi memorabili e comunicare esperienze spensierate.
Perché scegliere un dominio .fun?
Un dominio .fun segnala chiaramente contenuti di intrattenimento, aiutando i visitatori a comprendere il tuo sito web a colpo d'occhio e rendendo il tuo nome più memorabile. Supporta un'immagine coordinata coerente su sito, email e canali di marketing.
Informazioni sul dominio per .fun
TLD
.fun
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
3 anni
Protezione della privacy del dominio
Gratis
Protezione del dominio premium
Add-on
RegistrarLock
DNSSEC
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
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FAQ sul dominio .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.