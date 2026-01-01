Dai una casa alla tua voce con un dominio .blog
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Informazioni sul dominio .blog
Una breve panoramica per aiutarti a scegliere e registrare un dominio .blog
Che cos'è un dominio .blog?
Il dominio .blog è un TLD generico creato per blog e pubblicazioni personali o professionali. È aperto a tutti ed è ampiamente utilizzato da scrittori, marchi e siti web incentrati sui contenuti.
A chi è destinato un dominio .blog?
Un dominio .blog è ideale per scrittori, creatori di contenuti, esperti di marketing e team media che desiderano uno spazio ben definito per articoli e approfondimenti. Si adatta a blog personali, notiziari aziendali e progetti editoriali di nicchia.
Perché scegliere un dominio .blog?
Un dominio .blog indica chiaramente siti incentrati sui contenuti, aiutando i visitatori a comprendere immediatamente il tuo sito web e a ricordarlo facilmente. Offre una scelta coerente e professionale per i tuoi post, indirizzi email e per la crescita del tuo brand a lungo termine.
Informazioni sul dominio per .blog
TLD
.blog
Tipo TLD
gTLD
Periodo minimo di registrazione
1 anno
Periodo massimo di registrazione
3 anni
Protezione della privacy del dominio
Gratis
RegistrarLock
Tassa ICANN
0,17 €
Perché registrare il tuo dominio con Hostinger?
Non sono richieste competenze tecniche.
Assistenza specializzata 24/7.
Protezione gratuita della privacy del dominio
Pagina gratuita in arrivo o sito link in bio
Prezzi competitivi
Suggerimenti
Come ottenere il miglior nome di dominio
1. Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave per aumentare la riconoscibilità e la visibilità nei risultati di ricerca.
2. Sii breve
I nomi di dominio composti da meno di tre parole sono più facili da leggere e ricordare.
3. Meno è meglio
Evita trattini, numeri, gergo e parole difficili da scrivere.
4. Pensa al tuo pubblico
Scegli un'estensione adatta al tuo pubblico, che sia locale o globale.
5. Agisci in fretta
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FAQ sul dominio .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/anno. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.