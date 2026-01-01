Che cos'è un dominio .blog? Il dominio .blog è un TLD generico creato per blog e pubblicazioni personali o professionali. È aperto a tutti ed è ampiamente utilizzato da scrittori, marchi e siti web incentrati sui contenuti.

A chi è destinato un dominio .blog? Un dominio .blog è ideale per scrittori, creatori di contenuti, esperti di marketing e team media che desiderano uno spazio ben definito per articoli e approfondimenti. Si adatta a blog personali, notiziari aziendali e progetti editoriali di nicchia.