Fleetbase Ã¨ una piattaforma open-source per la gestione della logistica e dei trasporti che trasforma una singola distribuzione in un backend operativo completo: gestione degli ordini, spedizione dei conducenti, pianificazione dei percorsi, monitoraggio live dei veicoli e notifiche ai clienti.La sua architettura modulare, costruita attorno a estensioni installabili come Fleet-Ops, Storefront e Pallet, consente ai team di eseguire flussi di lavoro di consegna, on-demand, magazzinaggio e servizio sul campo su un'identitÃ condivisa, autorizzazione e livello API.

Fleetbase self-hosting sul proprio VPS mantiene gli indirizzi dei clienti, le posizioni dei conducenti e la cronologia degli ordini all'interno dell'infrastruttura che controlli, evita i prezzi per posto man mano che le flotte crescono e offre agli sviluppatori accesso diretto alle API REST, agli eventi socket e ai webhook necessari per creare app personalizzate per driver o clienti.