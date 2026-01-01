Distribuire Fleetbase con un clic di installazione.
Piattaforma logistica open source per le operazioni della flotta, la spedizione, l'instradamento e la gestione delle consegne dell'ultimo miglio.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Fleetbase
Fleetbase Ã¨ una piattaforma open-source per la gestione della logistica e dei trasporti che trasforma una singola distribuzione in un backend operativo completo: gestione degli ordini, spedizione dei conducenti, pianificazione dei percorsi, monitoraggio live dei veicoli e notifiche ai clienti.La sua architettura modulare, costruita attorno a estensioni installabili come Fleet-Ops, Storefront e Pallet, consente ai team di eseguire flussi di lavoro di consegna, on-demand, magazzinaggio e servizio sul campo su un'identitÃ condivisa, autorizzazione e livello API.
Fleetbase self-hosting sul proprio VPS mantiene gli indirizzi dei clienti, le posizioni dei conducenti e la cronologia degli ordini all'interno dell'infrastruttura che controlli, evita i prezzi per posto man mano che le flotte crescono e offre agli sviluppatori accesso diretto alle API REST, agli eventi socket e ai webhook necessari per creare app personalizzate per driver o clienti.
FunzionalitÃ principali di Fleetbase
Console operativa della flotta
Gestisci ordini, autisti, veicoli, aree di servizio e tariffe da un'unica dashboard creata per i team di spedizione.
Localizzazione veicoli in diretta
Segui conducenti e veicoli su una mappa live con aggiornamenti della posizione basati su socket e cronologia completa delle attivitÃ .
Pianificazione dei percorsi
Pianificare percorsi multi-stop e stimare i tempi di consegna utilizzando i dati di distanza e durata basati su OSRM.
Registro estensioni
Installa estensioni come Fleet-Ops, Storefront e Pallet per aggiungere funzionalitÃ di spedizione, commercio e magazzino.
API orientata allo sviluppatore
Crea app personalizzate per driver e clienti contro un'API REST documentata con webhook ed eventi socket in tempo reale.
PerchÃ© eseguire Fleetbase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .