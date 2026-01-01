اجعل علامتك التجارية لا تُنسى مع نطاق .fun
E£1,959/سنةE£49السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 97%
احصل على نطاق مجاني .fun مع استضافة مواقع ويب مميزة لمدة 12 شهرًا.
حول دومين .fun
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .fun
ما هو نطاق .fun؟
نطاق .fun هو نطاق عام مصمم للترفيه والهوايات والمشاريع المرحة. وهو متاح للجميع ويُستخدم غالبًا للألعاب والفعاليات ومواقع الفكاهة والمجتمعات الإبداعية.
لمن يُناسب نطاق .fun؟
يناسب نطاق .fun مدونات الترفيه، ومجتمعات الألعاب، ومنظمي الفعاليات، وخدمات الحفلات، ومبدعي الفكاهة الذين يتطلعون إلى عرض محتوى مرح، وبناء علامات تجارية لا تُنسى، والإشارة إلى تجارب خفيفة الظل.
لماذا تختار نطاق .fun؟
يشير نطاق .fun بوضوح إلى محتوى ترفيهي، مما يساعد الزوار على فهم موقعك الإلكتروني بسرعة ويجعل اسمك أكثر رسوخاً في الذاكرة. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية المتسقة عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وقنوات التسويق.
معلومات النطاق لـ .fun
نطاق المستوى الأعلى
.fun
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجاني
حماية متقدمة للدومين
إضافة
RegistrarLock
DNSSEC
رسوم ICANN
E£9.23
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين fun.
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs E£49 for the first year. After that, the renewal fee is E£1,959/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.