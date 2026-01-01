امنح صوتك موطناً من خلال نطاق .blog
E£1,509/سنةE£99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 93%
احصل على نطاق مجاني .blog مع استضافة مواقع ويب مميزة لمدة 12 شهرًا.
حول دومين .blog
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .blog
ما هو نطاق .blog؟
نطاق .blog هو نطاق عام تم إنشاؤه للمدونات والنشر الشخصي أو المهني. وهو متاح للجميع ويستخدم على نطاق واسع من قبل الكتاب والعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى.
لمن يُناسب نطاق .blog؟
يناسب نطاق .blog الكتّاب، ومنشئي المحتوى، والمسوقين، وفرق الإعلام الذين يرغبون في منصة واضحة لعرض مقالاتهم وآرائهم القيادية. وهو مناسب للمدونات الشخصية، ومراكز أخبار الشركات، ومشاريع النشر المتخصصة.
لماذا تختار نطاق .blog؟
يشير نطاق .blog بوضوح إلى المواقع التي تركز على المحتوى، مما يساعد الزوار على فهم موقعك الإلكتروني فورًا وتذكره بسهولة. كما أنه يوفر خيارًا احترافيًا ومتسقًا لمنشوراتك وعناوين بريدك الإلكتروني، ويساهم في نمو علامتك التجارية على المدى الطويل.
معلومات النطاق لـ .blog
نطاق المستوى الأعلى
.blog
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
رسوم ICANN
E£9.23
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين blog.
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs E£99 for the first year. After that, the renewal fee is E£1,509/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.