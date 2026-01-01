قم بتشغيل تطبيقك باستخدام نطاق .app

1,009/سنة509السنة الأولى
وفر 50%
للسنة الأولى
.app

حول دومين .app

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .app

ما هو دومين ‎.app؟

يُعدّ نطاق .app نطاقًا عامًا آمنًا من المستوى الأعلى، مصممًا خصيصًا للتطبيقات والمطورين والمشاريع التقنية. وهو يفرض استخدام بروتوكول HTTPS افتراضيًا، مما يجعله مثاليًا لمواقع البرامج وتطبيقات الجوال والويب.

لمن يُستخدم نطاق .app؟

يُعد نطاق .app مثاليًا لمطوري التطبيقات، والشركات الناشئة في مجال البرمجيات، ومنتجات SaaS، واستوديوهات ألعاب الهاتف المحمول التي ترغب في الحصول على موقع آمن ومعروف للتنزيلات والتحديثات وصفحات المنتجات عبر المنصات.

لماذا تختار نطاق .app؟

يشير نطاق .app بوضوح إلى تركيز الموقع على البرمجيات أو تطبيقات الجوال، مما يساعد المستخدمين على التعرف على موقعك والثقة به. كما أنه يدعم عناوين URL آمنة وسهلة التذكر، بالإضافة إلى علامة تجارية متسقة عبر مواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني والمواد التسويقية.

معلومات النطاق لـ .app

نطاق المستوى الأعلى
.app
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
الدومينات المعرّبة IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
E£⁦9.23⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

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حوّل المتصفحين إلى مشترين

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.io

النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة

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.icu

أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.

E£⁦809⁩99السنة الأولىتحقق من التوفّر

.info

عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً

E£⁦1,609⁩199السنة الأولىتحقق من التوفّر

.pro

أظهر للعالم ما تجيده

E£⁦1,609⁩149السنة الأولىتحقق من التوفّر

.online

عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

E£⁦1,809⁩49السنة الأولىتحقق من التوفّر

الأسئلة الشائعة حول دومين app.

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs E£⁦509⁩ for the first year. After that, the renewal fee is E£⁦1,009⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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