احصل على مساعدة فورية من وكيل هوستينجر، وكيل الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يتولى وكيل Hostinger أكثر من 45 ألف محادثة يوميًا - إدارة الخدمات، وكتابة منشورات المدونات، ونقل المواقع الإلكترونية - كل ذلك من خلال محادثة بسيطة.
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احصل على مساعدة فورية من وكيل هوستينجر، وكيل الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

طريقك المختصر لإنجاز المهمة

يرافقك برنامج Hostinger Agent في جميع منتجات Hostinger، حتى على هاتفك - فقط أخبره بما تحتاجه.

استضافة المواقع

نقل موقع ويب
أسرع بها
أنشئ نسخة احتياطية
ابحث عن الإعدادات في hPanel
إدارة المواقع وقواعد البيانات والأدوات
استضافة المواقع

لماذا يُعدّ Hostinger Agent نقلة نوعية؟

أكثر من 500 إجراء وما زال العدد في ازدياد

يقوم برنامج Hostinger Agent بأكثر من 500 إجراء على مستوى المسؤول، بما في ذلك عمليات نقل مواقع الويب، والنسخ الاحتياطية، وفحوصات سلامة الخادم.
يتولى وكيل Hostinger 85% من تفاعلات الدعم عبر Hostinger، بمتوسط ​​درجة رضا العملاء 77%.
يجيب وكيل Hostinger على الأسئلة في غضون 9 ثوانٍ فقط في المتوسط، وهو ما يعادل عمل حوالي 800 متخصص.
سيوفر لنا برنامج Hostinger Agent أكثر من 14 مليون يورو هذا العام. وهذا يسمح لنا بمواصلة تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية للغاية.

هل تفضل واتساب؟ وكيل هوستينجر موجود هناك.

احصل على نفس المساعدة في التخطيط، والإعداد، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مباشرة في التطبيق الذي تستخدمه بالفعل.
تواصل معنا عبر WhatsApp
هل تفضل واتساب؟ وكيل هوستينجر موجود هناك.

انضمّ إلى ملايين العملاء السعداء

لقد فهم وكيل هوستينجر مخاوفي بسرعة وقدم إرشادات واضحة خطوة بخطوة حلت مشكلتي دون أي لبس.

Anas Rk

Anas Rk

خدمة دعم Hostinger Agent، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ممتازة. في الواقع، أفضّلها على التحدث مع شخص لأنني لا أشعر بالاستعجال.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

مساعدهم الذكي Hostinger Agent مفيد للغاية. فبدلاً من إحالتي إلى صفحات مساعدة لا حصر لها، يقوم بتنفيذ مهام في حسابي. إنه أشبه بوجود مسؤول نظام مبتدئ متاح عند الحاجة.

Philip

Philip

ما عليك سوى إخبار وكيل هوستينجر، وسيتم إنجاز الأمر.

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ما عليك سوى إخبار وكيل هوستينجر، وسيتم إنجاز الأمر.

الأسئلة الشائعة حول وكيل هوستينجر

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول وكيل دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي Hostinger Agent.

كودي هو وكيل دعم Hostinger المدعوم بال AI، وقد صُمم لإدارة مواقعك الإلكترونية وخدماتك عبر دردشة بسيطة. وينفذ أكثر من 500 إجراء على مستوى الإدارة، بدءًا من نقل المواقع الإلكترونية وإنشاء النسخ الاحتياطية، ووصولًا إلى إدارة سجلات DNS والتحقق من حالة الخادم. تعرّف على المزيد حول كودي.

يعمل برنامج Hostinger Agent عبر منظومة Hostinger المتكاملة - استضافة المواقع، ووردبريس، والخوادم الافتراضية الخاصة، ومنشئ المواقع، ومنشئ Hostinger AI، وبريد Hostinger، والنطاقات، والمدفوعات. مهما كان ما تديره، فإن Hostinger Agent موجود لمساعدتك.
كلاهما - لكن ما يميز Hostinger Agent هو أنه يتخذ إجراءات. فبدلاً من إحالتك إلى مستند مساعدة، يقوم Hostinger Agent بربط النطاقات، وتحديث إعدادات نظام أسماء النطاقات (DNS)، وتثبيت الإضافات، وغير ذلك الكثير، مباشرةً في حسابك.
نعم. يتوفر وكيل هوستينجر أينما تدخل إلى هوستينجر - بما في ذلك على الهاتف المحمول وحتى واتساب - لذا فإن المساعدة الفورية متاحة دائمًا برسالة واحدة، أينما كنت تعمل.
يتولى برنامج Hostinger Agent معالجة 85% من تفاعلات الدعم بشكل مستقل. أما بالنسبة لأي مشكلة خارج نطاق اختصاصه، فإنه يربطك بأخصائي بشري حتى لا تبقى أبدًا دون حل.

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