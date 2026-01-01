احصل على مساعدة فورية من وكيل هوستينجر، وكيل الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
طريقك المختصر لإنجاز المهمة
استضافة المواقع
لماذا يُعدّ Hostinger Agent نقلة نوعية؟
أكثر من 500 إجراء وما زال العدد في ازدياد
نسبة نجاح 85%
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لقد فهم وكيل هوستينجر مخاوفي بسرعة وقدم إرشادات واضحة خطوة بخطوة حلت مشكلتي دون أي لبس.
خدمة دعم Hostinger Agent، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ممتازة. في الواقع، أفضّلها على التحدث مع شخص لأنني لا أشعر بالاستعجال.
مساعدهم الذكي Hostinger Agent مفيد للغاية. فبدلاً من إحالتي إلى صفحات مساعدة لا حصر لها، يقوم بتنفيذ مهام في حسابي. إنه أشبه بوجود مسؤول نظام مبتدئ متاح عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة حول وكيل هوستينجر
ما هو وكيل هوستينجر؟
كودي هو وكيل دعم Hostinger المدعوم بال AI، وقد صُمم لإدارة مواقعك الإلكترونية وخدماتك عبر دردشة بسيطة. وينفذ أكثر من 500 إجراء على مستوى الإدارة، بدءًا من نقل المواقع الإلكترونية وإنشاء النسخ الاحتياطية، ووصولًا إلى إدارة سجلات DNS والتحقق من حالة الخادم. تعرّف على المزيد حول كودي.