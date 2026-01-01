كودي هو وكيل دعم Hostinger المدعوم بال AI، وقد صُمم لإدارة مواقعك الإلكترونية وخدماتك عبر دردشة بسيطة. وينفذ أكثر من 500 إجراء على مستوى الإدارة، بدءًا من نقل المواقع الإلكترونية وإنشاء النسخ الاحتياطية، ووصولًا إلى إدارة سجلات DNS والتحقق من حالة الخادم. تعرّف على المزيد حول كودي.