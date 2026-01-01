Openship هي منصة نشر مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية، تحول أي خادم إلى منصة خاصة بك كخدمة (platform-as-a-service). ما عليك سوى توجيهها إلى مستودع Git، وهي بدورها تكتشف البنية، وتبني حاوية، وتوفر قواعد البيانات والدومينات وTLS، وتنشر النتيجة — دون الحاجة إلى ملفات مسار عمل أو YAML للصيانة. تأتي ميزات مثل النشر بالدفع، وبيئات المعاينة، وسير عمل التطوير والإنتاج، وعمليات التراجع بنقرة واحدة مدمجة بها.

استضافة Openship ذاتيًا تحافظ على مسار عمل البناء وبيانات التطبيق والبنية التحتية الخاصة بك بالكامل على الأجهزة التي تتحكم بها، بدون تسعير لكل مستخدم أو قيود على المورد. يمكنك إدارة كل شيء من لوحة تحكم الويب، أو تطبيق سطح المكتب، أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، أو واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقل حاويات Docker القياسية بين المزودين وقتما تشاء.