نشر Openship بنقرة واحدة.
منصة نشر مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية مع CI/CD مدمج لنشر أي حزمة تقنية على خوادمك الخاصة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Openship؟
Openship هي منصة نشر مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية، تحول أي خادم إلى منصة خاصة بك كخدمة (platform-as-a-service). ما عليك سوى توجيهها إلى مستودع Git، وهي بدورها تكتشف البنية، وتبني حاوية، وتوفر قواعد البيانات والدومينات وTLS، وتنشر النتيجة — دون الحاجة إلى ملفات مسار عمل أو YAML للصيانة. تأتي ميزات مثل النشر بالدفع، وبيئات المعاينة، وسير عمل التطوير والإنتاج، وعمليات التراجع بنقرة واحدة مدمجة بها.
استضافة Openship ذاتيًا تحافظ على مسار عمل البناء وبيانات التطبيق والبنية التحتية الخاصة بك بالكامل على الأجهزة التي تتحكم بها، بدون تسعير لكل مستخدم أو قيود على المورد. يمكنك إدارة كل شيء من لوحة تحكم الويب، أو تطبيق سطح المكتب، أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، أو واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقل حاويات Docker القياسية بين المزودين وقتما تشاء.
الميزات الأساسية في Openship
CI/CD مُدمج
النشر الفوري مع بيئات المعاينة، وتدفقات التطوير والإنتاج، وإرجاع بنقرة واحدة — لا حاجة لكتابة ملفات مسار العمل.
أي مكدس، أي خادم
انشر نود، بايثون، غو، رست، بي إتش بي، روبي، جافا، دوت نت، دوكر، أو المستودعات المتعددة إلى أي خادم افتراضي خاص (VPS)، أو خادم مخصص، أو معمل منزلي.
باك إند مُدار بالكامل
توفير Postgres و MySQL و MongoDB و Redis جنبًا إلى جنب مع وحدات العمل ومقابس الويب وتخزين الكائنات من لوحة تحكم واحدة.
الدومينات و SSL
شهادات HTTPS تلقائية، ودعم أحرف البدل، ونطاقات غير محدودة مع تجديد تلقائي يتم التعامل معه لكل عملية نشر.
ثلاث طرق للعمل
نفّذ عمليات النشر من تطبيق سطح مكتب كامل، أو لوحة تحكم ويب للفريق، أو واجهة سطر أوامر قابلة للبرمجة (CLI) مدعومة بواجهة برمجة تطبيقات REST (API).
قابلية نقل الحاوية
يعمل كل شيء كحاويات Docker قياسية، لذا يمكنك نقل أعباء العمل بين المزودين أو الأجهزة المستضافة ذاتيًا بحرية.
لماذا تشغّل Openship على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.