نشر ExcaliDash بنقرة واحدة.
لوحة تحكم ذاتية الاستضافة لتنظيم وإدارة والتعاون في رسومات Excalidraw الخاصة بك مع سجل الإصدارات ومشاركة الروابط الآمنة.
اختر خطة VPS لـ ExcaliDash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ExcaliDash؟
ExcaliDash هي طبقة إدارة مستضافة ذاتيًا لـ Excalidraw تحول مجموعة من الرسومات المتناثرة إلى مساحة عمل منظمة وقابلة للبحث. بدلاً من التعامل مع ملفات .excalidraw الفردية، تحصل على لوحة تحكم مركزية حيث تعيش الرسومات في مجموعات، ويتم تسجيل كل تغيير في سجل الإصدارات، ويمكن مشاركة المخططات عبر روابط محددة النطاق. يجمع محرر Excalidraw الكامل مع واجهة خلفية خفيفة الوزن، بحيث يتم الرسم والحفظ والتنظيم كلها في مثيل خاص واحد.
تشغيل ExcaliDash على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل رسم بياني، ورسم معماري، ولوحة عصف ذهني بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مقعد ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك، بينما تتيح حسابات المستخدمين المتعددين الاختيارية وتسجيل الدخول الموحد OIDC للفرق التعاون بأمان تحت سيطرتك الخاصة.
الميزات الأساسية في ExcaliDash
لوحة تحكم مركزية للرسومات
قم بتنظيم جميع رسومات Excalidraw الخاصة بك في مجموعات مع صور مصغرة وبحث، بحيث يسهل العثور على المخططات بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر ملفات متفرقة.
سجل الإصدار
يتم حفظ كل تعديل تلقائيًا كلقطة، مما يتيح لك مراجعة الحالات السابقة واستعادة الإصدارات الأقدم لأي رسم عند وقوع الأخطاء.
مشاركة الروابط بنطاق محدد
شارك الرسومات الفردية عبر روابط محكمة الوصول، مما يمنح المتعاونين أو أصحاب المصلحة إمكانية العرض أو التعديل دون الكشف عن مساحة عملك بالكامل.
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس اللوحة معًا عبر WebSockets، مما يجعل جلسات العصف الذهني والتصميم المباشرة سلسة للفرق الموزعة.
مصادقة مرنة
التشغيل في وضع المستخدم الفردي أو تمكين حسابات متعددة المستخدمين مع تسجيل الدخول الموحد باستخدام OIDC، مما يناسب الاستخدام الشخصي والفرق الكبيرة على حد سواء.
لماذا تشغّل ExcaliDash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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