Decidim هو إطار عمل الديمقراطية التشاركية الذي تم بناؤه في الأصل لمدينة برشلونة ويستخدم الآن من قبل الحكومات الوطنية والمجالس الإقليمية والجامعات والمنظمات المدنية في أكثر من ثلاثين دولة لإدارة الاستفتاءات والميزانيات التشاركية وجمعيات المواطنين وعمليات صياغة السياسات المشتركة عبر الإنترنت.

استضافة Decidim ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المواطنين وسجلات التصويت وتاريخ المداولات تحت سيادتك الكاملة — وليس أبدًا على خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية — مع منحك شفرة Ruby on Rails المصدرية الكاملة بموجب ترخيص AGPL-3.0 لتوسيعها ومراجعتها والاتحاد مع مثيلات Decidim الأخرى.