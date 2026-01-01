نشر Decidim بنقرة واحدة.
منصة ديمقراطية تشاركية مفتوحة المصدر لاستشارات المواطنين، والميزانية التشاركية، واتخاذ القرارات التعاوني.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Decidim؟
Decidim هو إطار عمل الديمقراطية التشاركية الذي تم بناؤه في الأصل لمدينة برشلونة ويستخدم الآن من قبل الحكومات الوطنية والمجالس الإقليمية والجامعات والمنظمات المدنية في أكثر من ثلاثين دولة لإدارة الاستفتاءات والميزانيات التشاركية وجمعيات المواطنين وعمليات صياغة السياسات المشتركة عبر الإنترنت.
استضافة Decidim ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المواطنين وسجلات التصويت وتاريخ المداولات تحت سيادتك الكاملة — وليس أبدًا على خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية — مع منحك شفرة Ruby on Rails المصدرية الكاملة بموجب ترخيص AGPL-3.0 لتوسيعها ومراجعتها والاتحاد مع مثيلات Decidim الأخرى.
الميزات الأساسية في Decidim
الميزانية التشاركية
إجراء مشاورات ميزانية متعددة المراحل حيث يقترح المواطنون ويدعمون ويصوتون على كيفية تخصيص الأموال العامة، مع قواعد تصويت مدمجة ونشر النتائج.
جمعيات المواطنين
تنظيم العمليات التداولية مع المقترحات والمناقشات والاجتماعات وتتبع المساءلة، بحيث يمكن تتبع كل مساهمة مواطن من الفكرة إلى النتيجة.
متعدد المستأجرين بالتصميم
استضف مساحات مشاركة مستقلة متعددة — مدن، إدارات، أو منظمات — على نسخة واحدة من Decidim بمحتوى ومسؤولين معزولين.
قرارات قابلة للتدقيق
يتم تسجيل كل اقتراح وتصويت وتعديل في جدول زمني شفاف يمكن للمواطنين والصحفيين وهيئات الرقابة الاطلاع عليه في أي وقت.
تكامل المعايير المفتوحة
تتيح ميزات تسجيل الدخول الموحد SAML وOAuth، وواجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL، ودعم ActivityPub لـ Decidim الاندماج مع أنظمة الهوية المدنية الحالية والـ fediverse الأوسع.
مُوَطَّن بأكثر من 60 لغة
يتم توفيرها مترجمة لاستخدامها من قبل الحكومات والمنظمات الشعبية في جميع أنحاء العالم، مع أدوات مدمجة لترجمة المحتوى داخل كل مساحة مشاركة.
لماذا تشغّل Decidim على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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