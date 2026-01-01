Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي تم بناؤه وصيانته بواسطة Bitwarden Inc. يقوم هذا القالب بنشر Bitwarden lite، وهو توزيع البائع ذو الحاوية الواحدة، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يشغل نفس رمز الخادم الذي تشحنه Bitwarden لعملائها، لذا فإن سلوك المخزن والتشفير وتواتر التحديث تأتي مباشرة من البائع.

تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل عنصر في المخزن والمرفقات والملفات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهة سطر الأوامر (CLI). يقوم Traefik بتوجيه الحاوية بشهادات Let's Encrypt التلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي تفرضها عملاء Bitwarden. توصي Bitwarden بإصدار lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.