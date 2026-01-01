نشر Bitwarden بنقرة واحدة.
خادم مدير كلمات المرور Bitwarden الرسمي المستضاف ذاتيًا، مقترن بخدمة قاعدة بيانات MariaDB مخصصة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bitwarden؟
Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي تم بناؤه وصيانته بواسطة Bitwarden Inc. يقوم هذا القالب بنشر Bitwarden lite، وهو توزيع البائع ذو الحاوية الواحدة، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يشغل نفس رمز الخادم الذي تشحنه Bitwarden لعملائها، لذا فإن سلوك المخزن والتشفير وتواتر التحديث تأتي مباشرة من البائع.
تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل عنصر في المخزن والمرفقات والملفات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهة سطر الأوامر (CLI). يقوم Traefik بتوجيه الحاوية بشهادات Let's Encrypt التلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي تفرضها عملاء Bitwarden. توصي Bitwarden بإصدار lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.
الميزات الأساسية في Bitwarden
خادم Bitwarden الرسمي
يقوم بتشغيل رمز الخادم الذي تبنيه وتصونه شركة Bitwarden Inc.، مما يعني أن إصلاحات الأمان والإصدارات تأتي مباشرة من المورد.
التوافق الرسمي للعميل
تتصل ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وواجهة سطر الأوامر (CLI) لـ Bitwarden بخادمك الخاص دون أي تعديل.
خزنة مشفرة شاملة
يتم تشفير العناصر على أجهزتك ضمن نموذج عدم المعرفة، لذلك لا يرى الخادم كلمة مرورك الرئيسية أبدًا.
المؤسسات والمشاركة
مشاركة بيانات الاعتماد مع أفراد العائلة أو الزملاء من خلال المؤسسات والمجموعات مع التحكم في الوصول لكل مستخدم.
خدمات المؤسسات الاختيارية
تأتي ميزات SSO وتوفير SCIM وتسجيل الأحداث مدمجة داخل الصورة، ويمكن تفعيلها عندما تتطلبها الرخصة.
لماذا تشغّل Bitwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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