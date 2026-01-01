Whatsapp-Automatisierungs-Hosting

Stellen Sie WhatsApp-Apps und -Bots mit Hostinger bereit

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
whatsapp automation hosting

Einfache monatliche Preise, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie die Apps und Automatisierungen, die Sie für WhatsApp entwickeln, auf einer zuverlässigen Infrastruktur bereit und starten Sie mit dem Vertrauen, dass jeder Plan eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie beinhaltet.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für WhatsApp-Automatisierungs-Workflows

Stellen Sie Ihre WhatsApp-App oder Ihren Bot auf Node.js-Hosting bereit, ohne sich mit komplexem Server-Setup herumzuschlagen. Pushen Sie Ihren Code und gelangen Sie direkt von der Entwicklung in die Produktion, damit Webhooks, Nachrichtenverarbeitung und API-Integrationen sofort einsatzbereit sind. Ihr Projekt läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf Zuverlässigkeit ausgelegt ist und mit Ihrem Wachstum mit skaliert. So reduzieren Sie den Aufwand für Deployments und haben mehr Zeit für die Logik hinter Ihrem WhatsApp-Workflow. Ihr Projekt bleibt auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf Zuverlässigkeit ausgelegt ist und genügend Kapazität bietet, um den Datenverkehr bei steigender Nutzung zu bewältigen. Das bedeutet für Sie weniger Bereitstellungsaufgaben zu verwalten und mehr Zeit, sich auf die Logik hinter Ihrer WhatsApp-Arbeitsabläufe zu konzentrieren.
whatsapp automation hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp-Automatisierungs-Hosting ist Node.js-Hosting für die Anwendung, die Ihre WhatsApp-Workflows, Bots oder Webhook-Handler im Produktivbetrieb ausführt. Es ist wichtig, weil Ihre Automatisierung einen stabilen Prozess, einen öffentlichen Endpunkt und eine vorhersehbare Betriebszeit benötigt, um Nachrichten und Ereignisse weiterhin zu verarbeiten.
Mit einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Process Manager, Firewall und Updates selbst. Bei unserem Node.js-Hosting wird diese Infrastruktur für Sie verwaltet, sodass Sie Ihre WhatsApp-Automations-App bereitstellen können, statt den Server zu administrieren.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie aus dem gewünschten Entwicklungszweig (Branch) bereit. Updates funktionieren genauso wie bei öffentlichen Repositories.
Ja, Pläne beinhalten feste Ressourcenlimits für CPU, Arbeitsspeicher und Speicherplatz, und wenn Ihre App darüber hinauswächst, müssen Sie ein Upgrade durchführen. Wir berechnen keine versteckten Überschreitungsgebühren für normale Verkehrsspitzen, aber eine anhaltend höhere Nutzung kann einen größeren Plan erfordern.
Laden Sie die App in ein GitHub-Repository hoch, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie die gewünschte Version bereit. Wenn die App bereits anderswo läuft, übernehmen Sie Ihre Umgebungsvariablen und Webhook-URLs und verweisen Sie WhatsApp auf den neuen Endpunkt.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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