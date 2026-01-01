Remix-Hosting – entwickelt für höchste Geschwindigkeit

Stellen Sie Ihre Remix-App ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihre Routen, Ladefunktionen und Aktionen laufen in einer serverbereiten Umgebung, die speziell für Full-Stack-Webanwendungen entwickelt wurde. Ihr Projekt bleibt auf einer verwalteten Infrastruktur mit der erforderlichen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit für den Produktionsverkehr. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen für Ihre Nutzer.