Remix-Hosting

Remix-Apps schneller bereitstellen auf Hostinger

Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Remix-Hosting

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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
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5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
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Tägliche und On-Demand-Backups
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20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Remix-Hosting – entwickelt für höchste Geschwindigkeit

Stellen Sie Ihre Remix-App ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihre Routen, Ladefunktionen und Aktionen laufen in einer serverbereiten Umgebung, die speziell für Full-Stack-Webanwendungen entwickelt wurde. Ihr Projekt bleibt auf einer verwalteten Infrastruktur mit der erforderlichen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit für den Produktionsverkehr. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen für Ihre Nutzer.
Remix-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

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Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Remix-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Remix.
Remix-Hosting bedeutet, eine Remix-Anwendung in einer Node.js-Umgebung bereitzustellen, die ihren Servercode ausführen und echten Datenverkehr verarbeiten kann. Dies ist wichtig, da Remix eine Laufzeitumgebung benötigt, die die vollständige Anfrageverarbeitung unterstützt und nicht nur das Hosting statischer Dateien.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem Remix-Hosting übernehmen wir die Laufzeitumgebung und Serverkonfiguration für Sie, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den Server selbst warten zu müssen.
Ja. Verbinde dein GitHub-Konto, gewähre Zugriff auf das private Repository und deploye vom gewünschten Branch. Zukünftige Push-Vorgänge können neue Builds auslösen, genau wie bei öffentlichen Repositories.
Es fallen keine versteckten Gebühren für die Überschreitung des Datenvolumens an. Sollte Ihre App die im Tarif enthaltenen Grenzen überschreiten, müssen Sie auf einen höherwertigen Tarif umsteigen oder Ihre Nutzung anpassen, damit der Dienst innerhalb der zugewiesenen Ressourcen weiterhin ausgeführt werden kann.
Lade dein Remix-Projekt auf GitHub hoch, verbinde das Repository mit Hostinger und stelle den gewünschten Branch bereit. Wenn du von einem anderen Hoster migrierst, behalte den Anwendungscode und die Umgebungsvariablen bei und leite den Traffic nach dem Testen auf die neue Bereitstellung um.

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