Gebaut für die Gatsby-Performance

Stellen Sie Ihre Gatsby-Website ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihre statischen Seiten sowie Ihre Anwendungslogik werden von einer Laufzeitumgebung ausgeliefert, die für moderne JavaScript-Projekte optimiert ist. Ihr Projekt verbleibt auf einer verwalteten Infrastruktur, deren Verfügbarkeit und Skalierung automatisch gewährleistet sind. Das bedeutet weniger Aufwand bei der Bereitstellung und mehr Zeit für die Entwicklung von Funktionen, die Ihre Nutzer tatsächlich nutzen können.