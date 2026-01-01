Docusaurus Hosting

Docusaurus-Websites in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Docusaurus-Hosting

Einfache Preisgestaltung für Docusaurus-Hosting

Hosten Sie Ihre Docusaurus-Website vertrauensvoll auf zuverlässigem Node.js-Hosting, das speziell für den Produktiveinsatz entwickelt wurde. Jedes Paket beinhaltet unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für Docusaurus-Dokumente, die skalierbar sind.

Stellen Sie Ihre Docusaurus-Website ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihre Dokumentations-App hoch, und Hostinger kümmert sich um die Laufzeitumgebung. So ist Ihre Website sofort einsatzbereit und kann Seiten mit einem einfachen, vertrauten Workflow bereitstellen. Ihr Projekt läuft zudem auf einer zuverlässigen, verwalteten Infrastruktur. Dadurch verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und mehr Zeit mit der Aktualisierung Ihrer Inhalte. Ihr Team erhält so eine stabile Dokumentationsumgebung, die mit dem Wachstum Ihrer Website Schritt hält.
Docusaurus-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Hosting von Docusaurus

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Docusaurus.
Docusaurus-Hosting bedeutet, eine mit Docusaurus erstellte Website in einer Live-Node.js-Umgebung bereitzustellen, damit sie online zugänglich ist. Dies ist wichtig, da Ihre Dokumentation, Ihr Blog oder Ihre Projektwebsite eine Serverlaufzeitumgebung und einen stabilen Bereitstellungsprozess benötigt – nicht nur eine lokale Entwicklungsumgebung.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessstart, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger für Docusaurus Hosting werden Laufzeitumgebung und Bereitstellung für Sie eingerichtet, sodass Sie sich auf Ihre Website konzentrieren können, anstatt Serverwartung zu betreiben.
Ja. Verbinde dein GitHub-Konto, gewähre Zugriff auf das private Repository und deploye vom gewünschten Branch. Danach können Pushs in diesen Branch Updates auslösen, genau wie bei einem öffentlichen Repository.
Der Datenverkehr ist an die Grenzen Ihres Hosting-Pakets gebunden. Wenn Ihre Docusaurus-Website diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Wir verstecken keine Gebühren für die Überschreitung des Datenvolumens hinter unklaren Formulierungen. Prüfen Sie daher die Paketgrenzen vor dem Start.
Legen Sie die Website in einem Git-Repository ab, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie den Branch bereit, der Ihren Produktions-Build enthält. Wenn Sie von einem anderen Hoster migrieren, leiten Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung um und überprüfen Sie, ob die Build-Einstellungen mit Ihrer bestehenden Konfiguration übereinstimmen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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