Wireguard hosting

Crie seu servidor VPN privado com hospedagem VPS WireGuard.

proteção de arame

KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Proteja seu tráfego online com hospedagem VPS WireGuard.

O WireGuard é um protocolo VPN moderno conhecido por sua simplicidade, velocidade e criptografia avançada. Ao executar o WireGuard em seu próprio VPS, você obtém controle total sobre seus dados, maior privacidade e desempenho de rede mais rápido.

Nosso VPS oferece a base ideal para o WireGuard: recursos dedicados, processadores AMD EPYC e data centers globais para conexões de latência ultrabaixa. Configure sua VPN segura em minutos e navegue com confiança de qualquer lugar.
Proteja sua conexão de internet com hospedagem VPS WireGuard.

Execute seu próprio servidor VPN privado com WireGuard em hospedagem VPS de alto desempenho. Desfrute de criptografia, privacidade e acesso global — tudo sob seu controle.

Privacidade e segurança totais

Criptografe seu tráfego de internet com o protocolo de última geração do WireGuard e seu próprio servidor VPS privado.

Desempenho VPN de alta velocidade

Desfrute de conexões mais rápidas e com baixa latência com os processadores AMD EPYC e velocidade de rede de 300 Mb/s.

Controle total e personalização

Configure sua VPN exatamente como você deseja, com acesso root completo e opções de configuração fáceis.

Localização recomendada do servidor:

Conecte-se com segurança de qualquer lugar do mundo.

Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha a localização mais próxima para obter a experiência VPN mais rápida e segura.

Provedor de hospedagem VPS WireGuard altamente avaliado

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

VPS facilitado com Kodee

Integrado diretamente ao painel de controle do seu VPS, o Kodee — seu agente VPS com inteligência artificial — simplifica o gerenciamento e a segurança da sua configuração WireGuard. Utilizando o protocolo MCP (Model Context Protocol), o Kodee pode configurar conexões VPN, ajustar regras de firewall, solucionar problemas de rede e executar comandos diretamente via chat.

Perguntas frequentes sobre VPS com WireGuard:

O que é hospedagem VPS com WireGuard?

Por que hospedar o WireGuard em um VPS em vez de usar um serviço VPN comum?

Quão difícil é configurar o WireGuard em um VPS?

Posso usar meu VPS WireGuard em vários dispositivos?

A hospedagem VPS com WireGuard é segura?

