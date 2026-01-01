Proteja seu tráfego online com hospedagem VPS WireGuard.

O WireGuard é um protocolo VPN moderno conhecido por sua simplicidade, velocidade e criptografia avançada. Ao executar o WireGuard em seu próprio VPS, você obtém controle total sobre seus dados, maior privacidade e desempenho de rede mais rápido.Nosso VPS oferece a base ideal para o WireGuard: recursos dedicados, processadores AMD EPYC e data centers globais para conexões de latência ultrabaixa. Configure sua VPN segura em minutos e navegue com confiança de qualquer lugar.