WireGuard-Hosting
Erstellen Sie Ihren privaten VPN-Server mit WireGuard VPS-Hosting.
Schützen Sie Ihren Online-Datenverkehr mit WireGuard VPS-Hosting.
Sichern Sie Ihre Internetverbindung mit WireGuard VPS-Hosting.
Absolute Privatsphäre und Sicherheit
Verschlüsseln Sie Ihren Internetverkehr mit dem hochmodernen WireGuard-Protokoll und Ihrem eigenen privaten VPS-Server.
Hochgeschwindigkeits-VPN-Leistung
Erleben Sie schnellere Verbindungen mit geringer Latenz dank AMD EPYC-Prozessoren und einer Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s.
Volle Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten
Richten Sie Ihr VPN genau so ein, wie Sie es möchten – mit vollem Root-Zugriff und einfachen Konfigurationsoptionen.
Hoch bewerteter WireGuard VPS-Hosting-Anbieter
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.