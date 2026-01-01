Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

Hébergement Wireguard

Créez votre serveur VPN privé avec l'hébergement VPS WireGuard

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
protection de fil

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Protégez votre trafic en ligne avec l'hébergement VPS WireGuard.

WireGuard est un protocole VPN moderne reconnu pour sa simplicité, sa rapidité et son chiffrement avancé. En utilisant WireGuard sur votre propre VPS, vous bénéficiez d'un contrôle total sur vos données, d'une confidentialité renforcée et de performances réseau accrues.

Notre VPS offre la plateforme idéale pour WireGuard : ressources dédiées, processeurs AMD EPYC et centres de données internationaux pour des connexions à très faible latence. Configurez votre VPN sécurisé en quelques minutes et naviguez en toute confiance où que vous soyez.
Wireguard 2

Sécurisez votre connexion Internet avec l'hébergement VPS WireGuard.

Exécutez votre propre serveur VPN privé avec WireGuard sur un hébergement VPS haute performance. Bénéficiez d'un chiffrement, d'une confidentialité et d'un accès mondial, le tout sous votre contrôle.

Confidentialité et sécurité totales

Chiffrez votre trafic internet grâce au protocole de pointe de WireGuard et à votre propre serveur VPS privé.

Wireguard 3

Performances VPN haut débit

Bénéficiez de connexions plus rapides et à faible latence grâce aux processeurs AMD EPYC et à une vitesse réseau de 300 Mb/s.

Wireguard 4

Contrôle total et personnalisation

Configurez votre VPN exactement comme vous le souhaitez, avec un accès root complet et des options de configuration faciles.

Wireguard 5

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Connectez-vous en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le centre le plus proche pour une expérience VPN optimale en termes de vitesse et de sécurité.

Image

Fournisseur d'hébergement VPS WireGuard hautement noté

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Intégré directement à votre tableau de bord VPS, Kodee, votre agent VPS basé sur l'IA, simplifie la gestion et la sécurisation de votre configuration WireGuard. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), Kodee peut configurer les connexions VPN, ajuster les règles du pare-feu, résoudre les problèmes réseau et exécuter des commandes directement par chat.

kodee

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ WireGuard VPS :

Qu'est-ce que l'hébergement VPS WireGuard ?

Pourquoi héberger WireGuard sur un VPS plutôt que d'utiliser un service VPN classique ?

Configurer WireGuard sur un VPS est-il difficile ?

Puis-je utiliser mon VPS WireGuard sur plusieurs appareils ?

L'hébergement VPS WireGuard est-il sécurisé ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.