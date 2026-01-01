Hébergement Wireguard
Créez votre serveur VPN privé avec l'hébergement VPS WireGuard
Confidentialité et sécurité totales
Chiffrez votre trafic internet grâce au protocole de pointe de WireGuard et à votre propre serveur VPS privé.
Performances VPN haut débit
Bénéficiez de connexions plus rapides et à faible latence grâce aux processeurs AMD EPYC et à une vitesse réseau de 300 Mb/s.
Contrôle total et personnalisation
Configurez votre VPN exactement comme vous le souhaitez, avec un accès root complet et des options de configuration faciles.
Emplacement du serveur recommandé :
Connectez-vous en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde
Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le centre le plus proche pour une expérience VPN optimale en termes de vitesse et de sécurité.
Fournisseur d'hébergement VPS WireGuard hautement noté
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.